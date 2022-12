Vous souhaitez un Black Adam 2 ? Nous avons une mauvaise nouvelle

Malgré un budget conséquent, Black Adam n’a pas explosé les compteurs au box-office. Et si Dwayne Johnson souhaite ardemment apparaître dans un second volet, la Warner ne serait pas du tout partante. Les faibles bénéficies engrangés rendent la perspective d’une suite peu probable.

La Warner avait de grandes attentes pour Black Adam. Mais après sept semaines d’exploitation, force est de constater que le film n’a pas généré les revenus espérés malgré la promotion tapageuse du très apprécié Dwayne Johnson. Les chiffres sont tombés, Black Adam a généré 385 millions de dollars au box-office mondial pour un budget compris entre 190 et 230 millions de dollars (hors frais de marketing).

De quoi assombrir la perspective d’une suite malgré les revenus supplémentaires qui seront générés grâce aux services de VOD et aux produits dérivés. Certes, le film devrait atteindre le seuil de rentabilité de justesse. Mais selon The Hollywood Reporter, cela ne permettra de contenter Warner Bros. Discovery. Après un Black Adam peu bankable, le conglomérat rechigne forcément à valider une suite risquant d’entraîner des coûts de production encore plus élevés.

De quoi désavouer Dwayne Johnson qui estimait que Black Adam servirait de première phase pour le renouveau du DCEU.

Black Adam 2 risque de ne jamais voir le jour

Black Adam n’a pas seulement introduit l’anti-héros dans le DCEU. Il a également mis en scène Carter Hall / Hawkman pour la première fois sur grand écran. Sans oublier le retour surprise d’Henry Cavill (alias Superman) dans la scène post-crédits. Selon des initiés, l’insistance de Johnson pour ramener Cavill dans le DCEU a été un point de tension avec la nouvelle direction de DC Studios.

Pour rappel, c’est désormais James Gunn et Peter Safran qui tiennent les rênes, supervisant le cinéma, la télévision et l’animation. On s’attend à ce qu’ils apportent des changements significatifs sur la manière dont les propriétés DC sont représentées sur les grands et les petits écrans. La prochaine grosse production de DC Studios n’est autre que Shazam! La Rage des Dieux. Il est programmé pour le 29 mars 2023.

