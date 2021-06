WandaVision : pourquoi la série a modifié sa scène post-générique ?

La scène post-générique de la série WandaVision vient de subir un petit « lifting » pour mieux raccorder le tout au futur du MCU. L’essence même de la séquence est pourtant conservée. En effet, cette dernière met toujours en scène Wanda, découvrant l’étendue des ses pouvoirs au sein du Darkhold. Mais en y regardant de plus près, bien des détails ont été volontairement modifiés à l’extérieur de la cabine. Un curieux miroir ou réflecteur semble désormais léviter au-dessus du paysage entourant la scène. Si pour beaucoup cela semble juste un détail sans importance, de nombreux fans sont persuadés que cette mise à jour n’est pas le fruit du hasard.

Un changement pour relier Wanda à Doctor Strange 2 ? – Crédit : Marvel Studios

En effet, de nombreuses voix pensent que c’est Doctor Strange qui semble tout droit se diriger vers la cabine. Mais ce changement pourrait également avoir un lien direct avec la série Loki.

Un changement significatif

Les théories sont nombreuses et semblent toutes pour l’heure crédibles. Si cette modification peut faire sens avec l’arc narratif de Loki, c’est que Sylvie a fait de vrais ravages dans la chronologie sacrée. Et cela n’est pas sans incidence : cet acte semble avoir ouvert un multiverse avec des espaces temps parallèles. Mais la théorie sur Doctor Strange semble la plus répandue sur la toile. La scène mettrait ainsi en scène Wundagore Mountain et l’arrivée du personnage, bientôt aux prises avec Wanda.

D’autant plus que la suite de Strange continue de préciser pour son arrivée prochaine. Elisabeth Olsen continue d’ailleurs de se confier à la presse sur ce projet ultra-attendu. Et cette suite promet d’être très sombre. « On est sur quelque chose de bien plus effrayant qu’Indiana Jones. On joue avec les codes de l’horreur pour rendre le public anxieux à chaque instant » témoigne ainsi la comédienne. Dirigé par Sam Raimi, ce nouvel opus semble donc s’offrir une toute nouvelle direction artistique, bien loin des codes habituels des films de super-héros chers au MCU.

Suite aux événements de WandaVision, l’héroïne devait également renouer avec son accent sokovien fictif. « Les Russo me disaient : est-ce que son accent peut être moins prononcé, car elle vit aux États-Unis et est censée avoir davantage parlé anglais ?’ Et cela ne me posait pas de problème. Mais je peux vous dire que dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, suite à son expérience dans WandaVision, elle revient à un accent plus fidèle au personnage. » vient d’ailleurs de confirmer l’interprète de Wanda.

Tout semble donc concorder pour que cette modification renforce le lien entre la jeune femme et sa confrontation future avec Doctor Strange. Si les studios n’ont encore pas confirmé l’information, nous ne devrions pas tarder à en avoir le cœur net.

Source : Comicbook

