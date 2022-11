Westworld : la série officiellement annulée par HBO

Presque six ans jour pour jour après la diffusion du premier épisode de la série sur les écrans, c’est effectivement la fin des aventures de Westworld qui vient d’être actée par les dirigeants de la chaîne américaine. Dolores Abernathy (interprétée par Evan Rachel Wood) et ses compères ne se retrouveront donc pas pour une cinquième saison. Imaginé par Jonathan Nolan et Lisa Joy, l’univers futuriste de Westworld dont les six épisodes de la quatrième saison ont été diffusés en juin dernier sur la chaîne OCS City en France, s’arrête ainsi brusquement.

Westworld © HBO

Si les raisons de cette annulation n’ont pas officiellement été abordées par la chaîne, les audiences très décevantes de la saison quatre semblent expliquer en bonne partie la décision prise par HBO. En effet, pour rappel, avec une audience moyenne d’environ 350 000 téléspectateurs la quatrième saison de la série s’était alors tristement illustrée comme un véritable échec (en comparaison avec les audiences habituelles du programme – 1,82 millions de téléspectateurs pour la première saison et 1,57 millions pour la deuxième).

Trois saisons de haut vol et une quatrième qui ne séduit pas

Si les fans de la première heure ne comprennent pas la décision prise par HBO et Warner Bros. Discovery (le groupe américain détenant la chaîne) d’autres n’ont pas hésité à rappeler que la quatrième saison, très décevante, avait été de trop. En effet, après trois saisons globalement saluées par la critique (notamment la saison 3), la dernière saison en date, intitulée « Le Choix » a quant à elle perdu de nombreux téléspectateur en route (expliquant notamment la chute vertigineuse des audiences). Jugées trop répétitives par rapport aux saisons précédentes et parfois un peu tirées par les cheveux, les histoires de la quatrième saison n’ont pas réussi à convaincre les téléspectateurs et semblent ainsi avoir provoquées l’arrêt définitif de la série.

Source : Theverge.com