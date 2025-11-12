WhatsApp ouvre la porte aux messages inter-applications, voici ce qu’il faut savoir

WhatsApp commence enfin à tester l’interopérabilité avec d’autres messageries, ce qui représente une étape majeure dans sa mise en conformité avec l’UE. Mais cette fonctionnalité reste pour l’instant limitée.

© Envato

Bientôt, vous pourrez discuter sur WhatsApp avec Telegram

Depuis septembre 2023, les principales entreprises du secteur numérique en Europe sont soumises à une nouvelle réglementation, appelée loi sur les marchés numériques (DMA). Cette législation s’adresse aux plateformes rassemblant plus de 45 millions d’utilisateurs dans l’Union européenne, désignées comme « gatekeepers ». WhatsApp fait partie de ces services, aux côtés de géants tels que Google, Apple et TikTok.

Dorénavant, les utilisateurs de WhatsApp doivent pouvoir échanger des messages avec d’autres applications sans changer d’outil. Mais théoriquement, ils pourraient discuter avec d’autres contacts sur Telegram ou Signal, uniquement.

Une fonctionnalité qui devait arriver en 2024

La loi prévoyait initialement un délai de mise en conformité jusqu’au 7 mars 2024, soit six mois après son entrée en vigueur. WhatsApp et Telegram étaient donc censées permettre ces échanges interapplications à cette date. Meta, la maison mère de WhatsApp, avait laissé entrevoir des premiers tests dès la fin 2023. Mais, à l’échéance, aucune fonctionnalité pleinement opérationnelle n’était disponible. La version bêta affichait simplement un message annonçant l’arrivée future de l’option. C’était un simple signal destiné à Bruxelles pour montrer que le chantier était en cours.

Gérez vos contacts inter-applications depuis les réglages

Après plus d’un an de retard, l’application franchit enfin une nouvelle étape. Une option cachée dans les réglages est apparue dans la version bêta récente 2.25.33.8 sur Android, selon le site WABetaInfo. Cette section, intitulée « discussions avec des services tiers », permet d’activer manuellement la réception de messages depuis d’autres applications compatibles. Actuellement, BirdyChat est le seul service officiellement intégré. Les utilisateurs peuvent également organiser les conversations en mode combiné ou en liste séparée.

Un système de contrôle est prévu pour gérer les demandes de contact venant d’autres plateformes. Par exemple, si quelqu’un vous contacte depuis Telegram, vous pourrez décider s’il est autorisé à envoyer des messages sur WhatsApp. Chaque application externe doit être validée par WhatsApp et l’option correspondante activée dans les paramètres. Les messages passeront ensuite par un filtre avant d’apparaître dans les conversations, permettant à WhatsApp de conserver un certain contrôle tout en respectant les obligations du DMA.

Cette interopérabilité pose des questions pratiques

En bloquant un contact sur WhatsApp, cela ne veut pas dire qu’il sera automatiquement bloqué sur d’autres applications. Chaque blocage devra être reproduit manuellement sur chaque plateforme, un point que Meta devra clarifier pour la sécurité et la modération. Pour l’instant, seuls les messages textes sont pris en charge. Les appels et les discussions de groupe restent exclus.

Source: iPhon.fr