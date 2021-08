Wheel of Time: Premier aperçu de la série tant attendue sur Amazon Prime

The Wheel of Time (La Roue du Temps) est une série de 14 livres, publiés de 1990 à 2013. L’histoire se déroule dans un monde fantastique sur lequel un être maléfique a jété une malédiction. Les hommes qui peuvent utiliser la magie deviennent fous, et seules les femmes peuvent réellement utiliser la magie. Elles traquent les hommes pour leur retirer leurs pouvoirs. Il existe également une prophétie sur la Renaissance du Dragon, qui dit qu’il sera réincarné en une personne qui sauvera ou détruira l’humanité. Moiraine, le personnage principal, part en mission avec cinq autres compagnons (hommes et femmes), pour sauver l’humanité… ou la détruire.

The Wheel of Time – Crédits : Amazon Prime

Les premières images du tournage révélées

Il en était question depuis longtemps. Déjà, en 2016, il était prévu d’adapter une série d’après les livres de Robert Jordan. Cette fois-ci, c’est la bonne! Entertainement Weekly a dévoilé des images de la série pour la première fois. C’est Rosamund Pike qui incarnera Moiraine à l’écran. The Wheel of Time sera produite par Rafe Judkins (Agents du S. H. I. E. L. D.), qui a annoncé vouloir rester fidèle aux livres. Les lecteurs de The Wheel of Time peuvent donc s’attendre à retrouver les évènements des livres dans la série, et suivre les personnages tels qu’ils les ont connus en lisant les livres. Devant le succès des livres, Amazon Prime est confiant sur le succès à venir de la série. Ils ont d’ailleurs déjà signé pour une seconde saison.

Une trilogie de films est également en cours d’écriture. Elle se concentrera sur les évènements qui ont eu lieu avant l’histoire des livres. En effet, la série de 14 livres comprend de nombreux flashbacks et légendes. Ces histoires sont consignées dans le livre The Wheel of Time Companion. Le but de cette trilogie est de compléter les informations de la série, pour aller plus loin. C’est Zack Stentz (Thor, X-Men : First Class, Jurassic World Camp Cretaceous) qui va écrire le scenario. S’il n’y pas encore de date de sortie prévue pour les films, la série, elle, est attendue pour novembre 2021 sur Amazon Prime.

Source: arstechnica