Windows 11 améliore-t-il les performances de votre PC ?

TechSpot a donc effectué des tests sur plusieurs versions avec des processeurs Intel de 10e et 11e génération. Pour commencer, ceux-ci ont passé au banc d’essai diverses applications, jeux et options de stockage. Le but était alors d’analyser la façon dont les systèmes se comporteraient. Le site précise également qu’il a basé ses résultats sur une moyenne de trois exécutions, afin de fournir des données aussi crédibles que possible.

Windows 11 – Crédit : windows

Le média a ainsi constaté que l’exécution d’applications comme Blender et Cinebench a donné des résultats quasiment identiques. Le plus étonnant est que, dans de nombreux cas, les performances sous Windows 10 sont légèrement supérieures à celles des machines fonctionnant sous Windows 11. Celui-ci réduirait même les performances de certains processeurs AMD. En revanche, TechSpot a pu constater certaines différences entre les versions mises à jour et les versions natives.

Windows 11 : de légères améliorations des performances, mais un dispositif de sécurité gourmand.

Bonne nouvelle cependant, les performances globales sont globalement meilleures sous Windows 11. Cependant, ces améliorations sont difficilement perceptibles. En effet, les différences constatées entre Windows 10 et 11 se traduisent par de faibles augmentations en pourcentage dans des domaines tels que la latence et les performances générales. En revanche, le nouveau système de sécurité virtuelle a un impact considérable sur ces dernières.

En effet, comme son prédécesseur, Windows 11 inclura un paramètre de sécurité appelé Virtualization-Based Security. Celui-ci utilise la virtualisation matérielle pour augmenter la sécurité du système et réduire les vulnérabilités du système d’exploitation. Certains rapports fournis par Techspot indiquent que cette fonctionnalité entraine une perte de performances pour les utilisateurs. Plusieurs analyses font même état de baisses allant jusqu’à 25 % sur des ordinateurs de bureau ou portables.

Globalement, TechSpot a découvert que cette fonctionnalité peut entraîner une baisse de 7 % des performances dans certains cas, comme par exemple pendant l’utilisation de jeux vidéo. Cette option est activée automatiquement une fois l’installation de Windows 11 effectuée. Cependant, les utilisateurs peuvent facilement désactiver cette fonctionnalité. Windows recommande toutefois fortement son utilisation.

Source : bgr