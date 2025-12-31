Windows trop lent ? Le coupable se cache dans les paramètres

Si votre PC sous Windows donne parfois l’impression de traîner les pieds sans raison apparente, le problème ne vient pas forcément du matériel. Microsoft admet désormais que certains réglages activés par défaut dans Windows 10 et Windows 11 peuvent pénaliser les performances. Pire encore, ces options sont intégrées au système lui-même et continuent de fonctionner en arrière-plan, même lorsque vous n’en avez pas l’usage.

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Microsoft avoue : ces réglages par défaut freinent Windows 10 et 11

Dans une mise à jour récente de sa documentation officielle, Microsoft pointe du doigt deux fonctionnalités bien connues, conçues pour améliorer l’expérience utilisateur, mais qui peuvent, selon la configuration de l’ordinateur, devenir contre-productives.

OneDrive, un service pratique mais gourmand

Le premier élément concerné est la synchronisation automatique de OneDrive. Le service de stockage en ligne de Microsoft sauvegarde et met à jour en continu vos fichiers afin de les rendre accessibles sur tous vos appareils. Cette solution est rassurante sur le papier, mais sollicite en permanence le processeur, le disque dur et la connexion Internet.

Sur les PC récents, cet impact reste généralement limité. En revanche, sur des machines plus anciennes ou peu puissantes, cette activité constante peut provoquer des ralentissements sensibles, notamment lors de la manipulation de fichiers volumineux ou de l’utilisation simultanée de plusieurs applications.

Microsoft recommande donc de suspendre temporairement la synchronisation lorsque le système montre des signes de fatigue. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l’icône OneDrive dans la zone de notification, puis de choisir l’option permettant de mettre la synchronisation en pause pour une durée définie. Un redémarrage du PC est conseillé afin que le changement soit pleinement effectif.

Une interface séduisante… mais coûteuse

Le deuxième élément mentionné est l’interface graphique de Windows. Les éléments tels que les animations, les transparences, les ombres et les effets de transition enrichissent l’interface, mais, ces caractéristiques visuelles consomment également des ressources système.

Sur un ordinateur doté d’une mémoire vive limitée ou d’un processeur ancien, ces effets peuvent entraver des tâches courantes, telles que l’ouverture de menus, le changement de fenêtre et même le simple défilement d’une page.

Microsoft explique comment alléger cette charge

En recherchant les paramètres de performances du système, il est possible de privilégier la rapidité au détriment des effets graphiques. En sélectionnant l’option « meilleures performances », l’interface devient plus sobre, mais le système gagne en réactivité. Là aussi, un redémarrage permet de mesurer l’amélioration.

Microsoft ne recommande pas de supprimer définitivement ces fonctionnalités, mais plutôt de les adapter à ses besoins. OneDrive reste essentiel pour la sauvegarde et le travail multi-appareils et les effets visuels participent au confort d’utilisation.

Ce constat officiel souligne cependant une réalité souvent ignorée, c’est que les réglages par défaut de Windows ne sont pas toujours optimaux. Parfois, il suffit d’ajuster quelques paramètres pour redonner un second souffle à son PC.