Windows 11 : cette nouveauté très attendue va booster l’autonomie de vos PC portables

Un PC Copilot+ © Tom’s Guide

La mise à jour Windows 11 24H2, qui est déjà disponible pour les PC Copilot+, se peaufine pour son lancement global prévu plus tard cette année. Bien que l’accent soit mis sur l’intégration de l’intelligence artificielle, des fonctionnalités comme Energy Saver viennent enrichir l’expérience utilisateur. Ce nouveau mode de gestion de l’énergie vise à optimiser la durée de vie des batteries et à offrir plus d’autonomie aux ordinateurs portables sous Windows.

Des performances réduites pour plus d’économie d’énergie

L’intérêt majeur d’Energy Saver est de pallier les faiblesses des notebooks en matière d’autonomie. Cette fonctionnalité s’avère utile même lorsque l’ordinateur est branché, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie non négligeables, tant pour les ordinateurs portables que pour les PC de bureau.

Car Energy Saver fonctionne en réduisant (légèrement) les performances des appareils, ce qui permet de diminuer la consommation d’énergie. En échange, les usagers peuvent espérer une petite baisse de leur facture d’électricité. Mais bien sûr, l’objectif de ce mode reste d’augmenter l’autonomie des portables, surtout lorsqu’ils ne sont pas connectés sur secteur.

© Tom’s Guide

La fonctionnalité s’active automatiquement dès que la batterie atteint un seuil critique, mais elle peut aussi être activée manuellement par les utilisateurs. Toutefois, une fois Energy Saver en marche, le réglage du mode d’alimentation est verrouillé, une différence notable par rapport à Battery Saver.

Parmi les ajustements apportés par Energy Saver, on note la désactivation des effets de transparence des fenêtres et la réduction de la synchronisation automatique pour des applications comme OneNote, OneDrive, et Phone Link. La luminosité de l’écran est également diminuée d’environ 30 %. Ces mesures permettent de maximiser l’autonomie tout en offrant une gestion plus fine de l’énergie.

Windows 11 24H2, que vous pouvez installer dès maintenant via le programme Insider, promet d’être une mise à jour marquante, en divisant le parc des PC Windows en deux : ceux dotés de capacités d’IA avancées grâce à un NPU performant, et les autres. Bien que les outils IA et les améliorations de Copilot soient réservés à certains, Energy Saver offre un avantage indéniable en termes d’autonomie, une amélioration bienvenue pour tous les utilisateurs de Windows 11. Et même peut-être à terme de Windows 12.