Windows 11 est un échec, Windows 10 est toujours le système d’exploitation numéro un

Malgré les tentatives de Microsoft, Windows 11 peine encore à séduire. Selon Statcounter, en janvier 2023, Windows 11 reste encore très loin derrière Windows 10 en termes de nombre d’installations sur les ordinateurs équipés d’un système d’exploitation signé Microsoft.

Windows 10 reste numéro un à travers le monde, loin devant Windows 11

À côté, Windows 10 n’abandonne pas facilement. Le système d’exploitation, lancé il y a bientôt huit ans, est passé de 67,95 % en décembre 2022 à 68,75 % en janvier 2023. Autrement dit, le système continue de séduire et reste, encore aujourd’hui, au sommet de la colline. Il faut dire que la nécessité d’avoir une puce TPM 2.0 pour profiter de Windows 11 reste un souci, même si nous vous montrons ici comment installer Windows 11 sur un PC non compatible.

La fin des périodes de support prolongées de Windows 7 et Windows 8.1 est une autre raison de ce pic soudain d’intérêt pour Windows 10. Comme prévu, Windows 7 et 8.1 ont connu une baisse notable de leurs parts de marché. Windows 7 est passé de 11,2 % à 9,62 % et Windows 8.1 a perdu 0,29 points.

Voici les systèmes d’exploitation Microsoft les plus utilisés en février 2023 :

Windows 10 : 68,75 % (+0,8)

Windows 11 : 18,13 % (+1,16)

Windows 7 : 9,62 % (-1,58)

Windows 8.1 : 2,331 % (-0,29)

Windows 8 : 0,62 % (-0,03)

Au total, Windows détient 74,14 % du marché des systèmes d’exploitation pour ordinateurs de bureau. La valeur a baissé de 1,2 point en janvier 2023. Le plus proche concurrent de Windows, macOS, est deuxième avec 15,33 % (+0,67).

Voici les systèmes d’exploitation les plus utilisés en février 2023 :

Windows : 74,14 % (-1,2)

macOS : 15,33 % (+0,67)

Inconnu : 5,27% (+0,49)

Linux : 2,91 % (-0,02)

ChromeOS : 2,34 % (+0,06)

Quant aux smartphones, Android reste loin devant iOS avec 43,01 % de parts de marché, contre 17,24 % pour le système d’exploitation d’Apple.

