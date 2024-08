Windows 11 : le Panneau de configuration disparaît, mais connaissez-vous le Super God Mode ?

Vous êtes perdu entre le Panneau de configuration de Windows 10 ou Windows 11 (qui s’apprête à disparaître) et les Paramètres ? Le Super God Mode est là pour vous simplifier la vie. Ce script puissant regroupe plus de 1 200 raccourcis vers toutes les options de Windows, accessibles en un seul endroit.

Depuis plus de dix ans, Microsoft essaie de faire passer les utilisateurs du bon vieux Panneau de configuration à l’application Paramètres. Ce sera d’ailleurs bientôt le cas, puisque celui-ci s’apprête à officiellement disparaître.

Mais qui n’a jamais cherché un paramètre en se demandant s’il se trouvait dans le Panneau de configuration ou dans l’application Paramètres ? C’est là que le « Super God Mode » entre en jeu, en offrant une solution unique et puissante pour accéder à tous les paramètres de Windows.

Super God Mode : une solution gratuite et open source pour dompter Windows 10 ou Windows 11

Le Super God Mode n’est pas un outil officiel de Microsoft, mais un script PowerShell développé par un utilisateur ingénieux. Il s’inspire du très célèbre « God Mode » de Windows, mais va bien plus loin. Ce script génère plus de 1 200 liens qui vous donnent accès à toutes les options et fonctionnalités de Windows, regroupées en un seul endroit. Une sorte de bibliothèque où chaque livre serait un raccourci vers une partie spécifique de votre système d’exploitation.

L’un des plus grands atouts de cet outil est sa simplicité. Fini le temps perdu à chercher un réglage caché dans les profondeurs des menus de Windows. Avec le Super God Mode, tout est à portée de clic : vous pouvez rapidement rechercher et accéder à ce dont vous avez besoin sans avoir à vous soucier de savoir si cela se trouve dans les Paramètres ou le Panneau de configuration. Pour ceux qui n’aiment pas se perdre dans des dizaines de sous-menus, c’est un soulagement.

Mais ce n’est pas tout. Le Super God Mode ne se contente pas de rassembler des liens puisqu’il génère également des fichiers CSV qui détaillent chaque lien, offrant ainsi une carte précieuse de toutes les options de Windows. D’ailleurs le script est entièrement personnalisable (si vous ne souhaitez pas voir certains liens ou si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez le configurer pour qu’il affiche seulement ce qui vous intéresse).

Disponible gratuitement sur GitHub, le Super God Mode est open source, ce qui signifie que vous pouvez inspecter le code pour vous assurer qu’il fait exactement ce qu’il promet.