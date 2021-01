Wonder Woman 1984 : Le film sévèrement noté sur Rotten Tomatoes

C’était sans doute le blockbuster le plus attendu en 2020. Wonder Woman 1984 n’a pourtant pas réussi a remporter l’adhésion de la critique populaire et professionnelle. Malgré les efforts conjoints du studio et de sa réalisatrice, Wonder Woman écope d’un mauvais score au classement établi par Rotten Tomatoes. Avec une note désastreuse de 6/20 et désormais estampillé « pourri », le film ne fait définitivement pas l’unanimité. Après l’échec commercial de Tenet, la Warner accuse malgré elle un nouveau bide critique retentissant.

Wonder Woman 1984 : Un échec critique prévisible ? – Crédit : Warner Bros

Malgré un succès important et de bonnes recettes, le film n’a pas été le raz-de-marée escompté. Et une grande partie des spectateurs n’est pas tendre avec ce nouveau volet de la super-amazone.

Un échec critique prévisible ?

Le score Rotten Tomatoes permet d’établir une pondération entre les notes publiques et critiques. Le résultat obtenu permet alors de classer le film dans la catégorie « frais » ou « pourri ». Alors que les premières notes ont fait basculer Wonder Woman dans les films « frais », la tendance s’est rapidement inversée. En d’autres termes : mois de 60% des critiques ont adhéré au film. Ce nouveau volet pourrait même voir sa note descendre sous la barre des 6/10.

Mais cela signifie t-il pour autant que Wonder Woman 1984 est un mauvais film ? Pire, un échec prévisible ? Non, si on prend la note en considération. Le film est qualifié de passable mais pas franchement inoubliable. Tout le monde s’accorde à dire que le script est bien trop sinueux. Et les incursions d’éléments souhaités par Jenkins ne font franchement pas l’unanimité.

Le travail de réalisation n’est pas remis en question. C’est la construction scénaristique de l’opus qui continue à faire débat. Et Jenkins ne peut en être tenue totalement responsable. Trop souvent, le film semble se perdre dans des considérations inintéressantes de second plan. Le ton ne séduit pas, les fluctuations de pouvoir de Diana interrogent, les ellipses restent incomprises. Sans doute cette nouvelle mouture n’a pas su répondre à l’attente populaire. Les fans sont déçus et la critique ne rate pas l’équipe créative du film. La Warner devra corriger le tir, les prochains volets étant d’ores et déjà confirmés.

Très suivi, le classement Rotten Tomatoes est activement scruté par les experts et les fans. Et la note obtenue par Wonder Woman 1984 n’augure malheureusement rien de bon pour la suite.

Source : Screenrant