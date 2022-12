Wonder Woman 3 : il reste un espoir malgré le départ de Patty Jenkins

Wonder Woman 1984 © DC Films

DC Studios est en pleine restructuration. C’est désormais James Gunn et Peter Safran qui mènent la barque. Et certains projets de film sont en sursis. En l’occurrence, les deux dirigeants n’ont pas été convaincus par le pitch de Patty Jenkins pour Wonder Woman 3. En réaction, la cinéaste a tenté de défendre sa vision, assurant que ses arcs de personnages étaient solides. Mais elle a finalement quitté le projet après avoir refusé de rendre une nouvelle copie.

Cela sonne-t-il le glas de la suite des aventures de la super-héroïne ? D’après Deadline, le projet d’un Wonder Woman 3 est loin d’être abandonné. DC Studios est évidemment conscient du potentiel de la franchise au box-office à l’instar d’Aquaman et de Superman. « Ces franchises qui rapportent déjà beaucoup d’argent — pourquoi les arrêter ? Comment un studio aussi endetté peut-il se permettre de repartir de zéro ? » pointe ainsi une source.

Gal Gadot pourrait revenir malgré l’absence de Patty Jenkins

On voit toutefois mal la saga continuer sans Gal Gadot pour jouer le rôle-titre. Reste à savoir si celle-ci est prête à incarner à nouveau le personnage malgré le départ de sa réalisatrice fétiche. Pour rappel, Patty Jenkins avait déjà planifié les scénarios des deux prochains volets de Wonder Woman. Deux jours avant l’annonce de son départ, l’actrice avait publié un tweet encourageant démontrant son intérêt à continuer à jouer la super-héroïne :

« Il y a quelques années, on m’a annoncé que j’allais jouer Wonder Woman. J’ai été tellement reconnaissant d’avoir l’opportunité de jouer un personnage aussi incroyable et emblématique et plus que tout je suis reconnaissant envers VOUS les fans. J’ai hâte de partager son prochain chapitre avec vous ». Des propos rassurants qui prouvent que l’actrice n’en a pas fini avec la franchise.

Source : Deadline