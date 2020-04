Xbox Game Pass : ne payez que 1 € pour le premier mois d’abonnement

Au moment où le gouvernement annonce que le confinement sera étendu au-delà du 15 avril, Microsoft lance une offre exceptionnelle pour les joueurs Xbox et PC. L’abonnement au Xbox Game Pass est désormais à seulement 1 euro le premier mois. L’offre passe ensuite à son tarif habituel, soit 12,99 euros par mois en version Ultimate, 3,99 euros en version PC, et 9,99 euros sur console. Si l’offre vous intéresse, vous ne devriez pas tarder à y souscrire. Microsoft a déjà proposé ce genre de promotion, mais seulement pendant une durée relativement limitée.

Crédit : Microsoft

Pour rappel le XBox Game Pass Ultimate inclut l’abonnement PC et console plus l’option XBox Live Gold. Outre l’accès en illimité aux catalogues des deux plateformes et aux remises exclusives, les abonnés « Gold » bénéficient du jeu en ligne et des promotions « Gold ». Chaque mois, les catalogues s’enrichissent de nouveaux titres.

En avril, les joueurs consoles vont ainsi pouvoir profiter de Journey To The Savage Planet ou du RPG Alvastia Chronicles, alors que les joueurs PC découvriront les incontournables Overcooked 2, Football Manager 2020 ou le beat’em all Stranger Things 3: The Game inspiré de la série Netflix. Des nouveautés qui s’ajoutent à des catalogues d’une centaine de titres avec notamment les dernières sorties comme Gears 5, Ori and the Will of the Wisps, Bleeding Edge et prochainement Gears Tactics.

Microsoft prépare l’arrivée de la Xbox Series X

Une promotion qui peut sonner comme un cadeau pour rendre le confinement moins ennuyeux, mais qui a également des allures d’opération de fidélisation avant la sortie de la Xbox Series X. Le catalogue du PlayStation Now apparait en effet plus séduisant avec un plus grand nombre de titres et des AAA qui n’ont rien à envier à ceux du Xbox Game Pass. Certains joueurs Microsoft pourraient être tentés de changer de plateforme, d’autant plus que Sony a aligné ses prix sur ceux de Microsoft en octobre dernier.

Source : xbox.com