Quand EA Sports FC 25 arrivera-t-il sur le Xbox Game Pass ?

La franchise FIFA sévit désormais sous une autre identité. Et comme à chaque rentrée, un nouvel opus est sur le point de débarquer sur les étals. Le 27 septembre prochain, Electronic Arts lancera EA Sports FC 25 dans le grand bain. Le jeu, qui était disponible en bêta, arrivera sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One mais aussi sur PC, via Steam, Epic Games et EA Play.

Mais quid du Xbox Game Pass qui inclut le service d’EA dans ses abonnements Ultimate et PC ? Les abonnés auront-ils accès à EA Sports FC 25 le jour de sa sortie ? Logiquement, le jeu de foot ne sera pas accessible day one pour les utilisateurs du Game Pass. Ces derniers pourront toutefois l’essayer grâce à EA Play. Pour rappel, ce service permet de tester les nouveaux jeux de l’éditeur pendant dix heures. Si vous décidez ensuite de les acheter, vous pourrez conserver votre progression.

EA Sports FC 25 devrait sortir sur le Game Pass avant l’été prochain

Par la suite, EA Sports FC 25 devrait finir par intégrer le catalogue du Game Pass aux alentours de juin, comme ses prédécesseurs. EA veut d’abord en vendre un maximum avant de le mettre à la disposition des abonnés du service vidéoludique. A titre de comparaison, EA Sports FC 24 avait été ajouté au Game Pass en juin dernier. FIFA 23 avait intégré le catalogue en mai 2023 tandis que FIFA 22 s’était invité en juin 2022.

Au vu des dernières années, il serait ainsi très surprenant que le nouvel opus ne fasse pas irruption sur le Game Pass à terme. En attendant, vous pouvez consulter ici notre guide d’achat qui vous aidera à trouver EA Sports FC 25 au meilleur prix. Et si vous ne souhaitez pas payer le jeu au prix fort, vous pouvez jeter votre dévolu sur d’autres jeux disponibles dans le Game Pass dans l’attente de l’intégration de la nouvelle simulation de football.

