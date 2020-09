Xbox Series X et S : premières consoles compatibles Dolby Vision et Dolby Atmos

C’est une première sur une console. Le pionnier de l’audiovisuel Dolby a annoncé que les nouvelles Xbox Series S et Series X proposeront à la fois le Dolby Vision et le Dolby Atmos pour les jeux.

Selon Dolby, les consoles seront compatibles avec le Dolby Atmos dès leur commercialisation, tandis qu’il faudra attendre jusqu’en 2021 pour voir arriver les premiers jeux compatibles avec la technologie Dolby Vision.

Crédit : Xbox Series X et S – XboxFR / Twitter

Le Dolby Vision est une forme de HDR qui offre de meilleurs reflets et des niveaux de noir plus profonds. Il est pris en charge par certains téléviseurs, comme les dernières LG OLED. Les téléviseurs Samsung ne supportent pas le Dolby Vision car la société coréenne a choisi d’utiliser uniquement le HDR10+.

Comme la prise en charge du Dolby Vision nécessite une licence, il sera intéressant de voir si Sony choisit d’ajouter cette fonctionnalité à sa console PlayStation 5, ou si le fabricant de consoles japonais choisira d’opter pour un format concurrent tel que le HDR10+.

Auparavant, la Xbox One X était déjà compatible avec le Dolby Atmos, mais ne prenait pas en charge le Dolby Vision. Cette nouvelle fonctionnalité avait été annoncée par Microsoft lors de la présentation de la Xbox Series S, avant d’être confirmée par Dolby. Pour l’instant, la console next-gen prend l’avantage sur la PS5 Digital Edition avec son prix agressif.

Qu’est-ce que le Dolby Vision va changer sur les jeux ?

Selon les informations disponibles sur le site de Dolby, les futurs jeux de Xbox Series X et S seront jusqu’à 40 fois plus lumineux et les noirs seront 10 fois plus profonds pour donner vie aux explosions et au vide profond de l’espace. Les joueurs peuvent également s’attendre à des couleurs riches et profondes.

Les jeux seront plus beaux avec plus de contraste et des couleurs qui révéleront plus de détails et de textures. Pour en profiter, il faudra bien sûr s’assurer d’avoir une télévision compatible. Les deux consoles seront disponibles en précommande le 22 septembre et sortiront le 10 novembre. Il faudra encore patienter pour l’annonce de la PS5 de Sony.

Source : Dolby