OnePlus 9R, 9 et 9 Pro : lancement prévu le 23 mars et un partenariat avec Hasselblad, c’est officiel

Hasselblad est connu dans le domaine de la photographie pour avoir fourni à la NASA des appareils photo destinés à être utilisés dans l’espace pendant des décennies, notamment les Hasselblad 500EL qui se sont posés sur la lune avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin.

La date du 23 mars n’est pas vraiment une surprise puisque le leaker Mukul Sharma avait déjà déclaré que la présentation de la série OnePlus 9 se tiendrait à cette date.

On apprend également officiellement que le OnePlus 9 Pro utilisera un capteur IMX 789 48 MP pour la photo. Il s’agit du capteur le plus haut de gamme de Sony. Celui-ci peut capturer des vidéos 4K à 120 FPS ou des vidéos 8K à 30 FPS et est compatible avec le format 12-bit RAW. De plus, sa grande taille devrait permettre de capturer d’excellentes photos en basse luminosité. Contrairement à l’année dernière, le OPPO Find X3 Pro qui sera présenté le 11 mars prochain se contentera lui d’un IMX 766.

Enfin, OnePlus déclare avoir travaillé avec Hasselblad pour créer un nouvel objectif « freeform » pour la série OnePlus 9. Selon la société, il élimine complètement la distorsion habituelle des objectifs ultra grand-angles. Il devrait s’agir d’un capteur 50 MP.

OnePlus s’associe à Hasselblad pour améliorer la partie photo

Le mois dernier, des photos volées du OnePlus 9 Pro avaient dévoilé un partenariat avec Hasselblad. Cependant, nous ne connaissions pas encore l’étendue de cette collaboration. Selon OnePlus, le fabricant a investi 150 millions de dollars dans un partenariat de 3 ans avec Hasselblad, dans le but d’améliorer significativement les performances photo de ses smartphones.

« Avec des capteurs haut de gamme, l’IA de OnePlus et les riches connaissances esthétiques de Hasselblad en matière de photographie traditionnelle, je suis convaincu que la série OnePlus 9 constituera un grand pas en avant dans notre capacité à fournir un appareil photo haut de gamme. », a déclaré Pete Lau, PDG de OnePlus, dans un communiqué de presse.

Enfin, OnePlus a indiqué travailler sur une nouvelle technologie pour ses futurs téléphones, notamment une caméra panoramique avec un champ de vision de 140 degrés et une technologie d’objectif en T, qui est censée offrir des temps de mise au point plus rapides pour les caméras frontales.

Il faudra attendre le 23 mars prochain pour en savoir plus sur les trois OnePlus 9. En plus des smartphones, le fabricant chinois devrait également en profiter pour dévoiler sa première montre intelligente, la OnePlus Watch.

