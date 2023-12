Xiaomi Redmi Pad SE : la tablette tactile et son étui sont à petit prix chez Darty

Darty n’attend pas les soldes d’hiver 2024 pour tenter de vous faire craquer puisque le site propose une très belle offre sur cette tablette Xiaomi Redmi Pad SE accompagnée de son bel étui. Actuellement, le pack est en effet affichée à 199 €. Pour en profiter, voici tous les détails plus bas.

La tablette Xiaomi Redmi Pad SE est à prix cassé chez Darty

Si vous recherchez une tablette pratique et fonctionnelle pour une utilisation familiale de base, cette tablette d’entrée de gamme de la marque Xiaomi devrait répondre à toutes vos attentes. Actuellement elle passe actuellement à 199 € chez Darty avec en supplément un bel étui très utile. Avant de vous décider, voici tous les détails concernant la fiche technique de cette tablette Xiaomi.

Bien évidemment pour le tarif, la fiche technique reste modeste et son objectif n’est pas de rivaliser contre les tablettes des grandes marques. Toutefois, pour une utilisation simple et familiale, elle est suffisante. Elle propose donc un écran LDC de 11 pouces avec une définition Full HD+ avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 90 Hz. A l’intérieur, c’est le processeur Snapdragon 680 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage qui feront tourner l’ensemble de vos applications. Ainsi, vous pourrez surfer sur vos réseaux sociaux, regarder vos séries, écouter votre musique et surfer mais il ne faudra pas compter faire tourner des jeux gourmands.

Sa batterie de 8000 mAh, vous permettra de tenir amplement votre journée et même plusieurs jours. Attention, il faudra prendre en compte qu’il faudra plusieurs heures pour recharger votre batterie car seul un bloc de 10 W contre 18 W contre sa version classique, est prévu dans le pack.

Toutefois, dans le doute, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleures tablettes tactiles, ainsi vous serez certain de faire le bon choix.