YouTube : Baby Shark, première vidéo à franchir la barre des 10 milliards de vues

Baby Shark règne en maître sur YouTube – Crédit : Pinkfong Baby Shark – Kids’ Songs & Stories

Sur YouTube, Baby Shark fait partie désormais partie des meubles. Vous avez forcément déjà entendu cette comptine entêtante. Dans un océan coloré, deux enfants entonnent une chanson (très) répétitive sur une famille de requins en quête d’un bon repas. Ils réalisent également une chorégraphie composée de mouvements basiques.

Autour du monde, de nombreux jeunes internautes se sont efforcés de reproduire la danse tout en chantant à tue-tête les paroles entrecoupées des fameux « doo doo doo doo doo ». Au grand dam de certains parents qui n’apprécient pas la chanson autant que leur progéniture. Si la comptine existe dans de nombreuses versions, c’est bien la chaîne Youtube Pinkfong, propriété de la société sud-coréenne SmartStudy, qui a réussi à tirer son épingle du jeu. En effet, sa vidéo virale vient de franchir le palier symbolique des 10 milliards de vues. Une sacrée performance, aucune vidéo n’ayant dépassé ce seuil jusqu’alors.

YouTube : Baby Shark continue d’affoler les compteurs

En novembre 2020, Baby Shark avait battu le record absolu de la plateforme, détenu à l’époque par le morceau Despacito. La vidéo de la comptine avait franchi la barre des sept milliards de visionnages. Depuis, elle a poursuivi son petit bonhomme de chemin, trois milliards de visionnages supplémentaires ayant été réalisés en un peu plus d’un an. Parmi les autres vidéos virales sur YouTube, on peut également citer la comptine Johny Johny Yes Papa (6,1 millards de vues) ou encore le morceau « Shape of You » d’Ed Sheeran (5,5 milliards de vues).

La chaîne YouTube derrière la vidéo Baby Shark peut se frotter les mains, la « YouTube money » coulant à flots. D’après l’outil d’Influencer Marketing Hub, Baby Shark aurait effectivement permis d’amasser plus de 17 millions de dollars. Sacrément rentable, la comptine n’a pas fini de résonner dans nos oreilles.