YouTube : cette nouvelle fonction sur TV change tout pour vos oreilles

YouTube évolue sur Android TV et Google TV. La fonction de volume stable déjà disponible sur mobile vient d’arriver sur téléviseurs. Elle équilibre la plage entre les sons faibles et forts pour améliorer l’expérience d’écoute.

© Envato

YouTube fait la chasse aux bloqueurs de pubs depuis de longs mois, au grand dam d’une partie des utilisateurs de la plateforme. Autre changement peu apprécié, les publicités sont plus longues sur téléviseurs depuis la fin de l’année dernière.

Bien sûr, Google sait aussi comment perfectionner l’expérience des utilisateurs de YouTube. Sur Android TV et Google TV, une nouvelle fonction d’amélioration du son devrait faire beaucoup de bien à vos oreilles.

La fonction de volume stable arrive sur les versions Android TV et Google TV de YouTube

La fonction de volume stable disponible sur la version mobile de Youtube fait son arrivée sur Android TV et Google TV. Cette option permet « équilibre la plage entre les sons faibles et forts, et ajuste continuellement les niveaux audio pour réduire les variations de son », détaille Google sur son site officiel.

À lire > YouTube : comment bloquer gratuitement les publicités sur Android ?

En clair, cela vous évite de devoir garder votre télécommande à la main pour monter le son ou le descendre en fonction de la situation à cause du mauvais mixage audio d’un film, par exemple. Le paramètre se révèle un peu moins utile lorsque vous écoutez de la musique. Pour profiter de la fonctionnalité de volume stable sur votre TV, vous devez mettre à jour YouTube vers la version 4.40.303.

© Envato

Vous retrouverez ensuite l’option dans les paramètres de la vidéo en cours de visionnage, en dessous des sous-titres. La fonctionnalité est activée automatiquement par défaut, mais vous pouvez très bien la désactiver.

Il s’agit d’un changement appréciable pour les utilisateurs de l’application sur téléviseur. Rappelons que YouTube faisait déjà peu neuve sur TV en mars dernier en remaniant assez drastiquement son interface.