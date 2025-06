YouTube ne fonctionne plus sur ces modèles Apple, voici lesquels

Image par Gerd Altmann de Pixabay

YouTube tourne la page des iPhone 6s, 7 et iPad mini 4

Après WhatsApp, c’est au tour de YouTube de cesser le support de certains modèles d’iPhone et d’iPad. Désormais, seuls les appareils tournant sous iOS 16 et iPadOS 16 minimum peuvent continuer à utiliser l’application mobile du célèbre service de vidéos. Cette décision affecte principalement les terminaux Apple qui ne peuvent pas évoluer au-delà d’iOS 15.

Parmi les modèles désormais exclus figurent les iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, ainsi que l’iPhone SE de première génération. À cette liste s’ajoute également l’iPod touch de 7e génération. Du côté des tablettes, les iPad Air 2 et iPad mini 4 sont aussi mis à l’écart, car bloqués sur une version trop ancienne du système.

Vous souhaitez continuer à utiliser YouTube ? Voici les solutions disponibles

Google prévoit de déployer cette limitation via une mise à jour côté serveur. Cela signifie que l’accès à l’application sera désactivé même si elle est déjà installée sur l’appareil. Les personnes concernées devront alors se tourner vers le navigateur pour continuer à visionner des vidéos sur YouTube, une solution de secours certes utile, mais moins fluide.

Quelle alternative pour profiter pleinement du service ? S’équiper d’un appareil plus récent capable de faire tourner les dernières versions d’iOS et iPadOS. Cela implique un passage obligé vers des modèles comme l’iPhone 16e, l’iPad Air M3 et l’iPad mini 7, pour ne citer que quelques exemples récents.

Pendant ce temps, les utilisateurs Android ne sont pas totalement épargnés par les désagréments. Un bug affectant l’application YouTube a été signalé ces dernières semaines : la barre de navigation inférieure, qui donne accès aux sections essentielles comme l’accueil, les Shorts et les abonnements, disparaît de manière aléatoire chez certains utilisateurs. Cela rend la navigation plus complexe et nuit à l’expérience globale.

Heureusement, Google a reconnu l’existence du problème et travaille à une solution. Un correctif est attendu prochainement, sans date précise pour le moment.

Source : Les numériques