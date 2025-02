On en sait plus sur les plans de James Gunn pour relancer l’univers DC Comics

DC Comics

Depuis 2022, l’équipe des studios DC est pilotée par le réalisateur James Gunn et le producteur Peter Safran. On doit au premier des succès cinématograohiques dans ce type d’univers comme Suicide Squad (DC, avec Peter Safran), Les Gardiens de la Galaxie (MCU) ou Peacemaker (série TV DC). Le second est à l’origine de titres comme Aquaman (DCU) ou Shazam (DCU).

Tout comme Marvel a décidé de mettre un peu de renouveau dans ses productions, DC a décidé de faire de même. Les deux studios sont à l’origine d’un très grand nombre de films (et de séries) de super-héros ces dernières années. Rappelons que Marvel appartient à Disney et que l’univers DC est dans l’escarcelle de Warner.

Annulation de séries et de films, le DCU a subi pas mal de changements, mais aucune planification sur le long terme n’a eu lieu.

L’arrivée aux manettes de James Gunn a déjà permis de produire la série animée Creature Commandos, arrivée sur Max courant décembre 2024. Le réalisateur a indiqué pour l’occasion vouloir redonner de la cohérence au DCU avec des séries qui seront connectées aux films (comme peut le faire le MCU).

Quels sont les plans de James Gunn pour l’avenir du DCU ?

Vendredi 21 février 2025 avait lieu un évènement dédié à la presse en rapport avec le DCU. Lors de cet évènement, James Gunn a présenté ce qu’il a appelé le Chapitre 1 du DCU. Nos confrères de chez TechRadar en ont retenu les six points principaux.

Batman

Dans un premier temps, l’actuel Batman (réalisé par Matt Reeves et incarné par Robert Pattinson) ne sera pas rattaché au DCU. Le premier film, sorti en 2022 et qui a fait un carton au box office, sera suivi d’un Batman part II prévu pour 2027.

L’univers de Batman créé par Matt Reeves, appelé Bat-verse (aussi appelé The Epic Crime Saga), restera donc en dehors de la timeline principale du DCU, et Robert Pattinson ne sera pas le nouveau Batman officiel du DCU.

James Gunn a ainsi décidé de laisser Matt Reeves continuer avec sa vision de Batman et de garder The Epic Crime Saga en dehors du DCU. Cela a été confirmé par James Gunn et Peter Safran lors de la présentation (comme indiqué par IGN).

Lors de cette même interview, les deux hommes ont annoncé que le public pourra découvrir le nouveau Batman dans le prochain film intitulé The Brave and the Bold. Ce film sera orienté sur la relation entre Batman et Robin et peut-être même introduira-t-il les débuts de la Batfamily avec Batgirl.

Le film n’en est cependant qu’au stade de création du scénario, encore peu d’informations sont donc disponibles et on ne connait ni le réalisateur (peut-être Andy Muschietti, réalisateur de The Flash) ni l’acteur qui incarnera le super-héros.

SuperGirl

Le prochain film du premier chapitre de ce nouveau DCU sera le Superman de James Gunn, avec David Corenswet dans le rôle de Superman. Le film promet d’être spectaculaire et une bande-annonce est déjà disponible. Il sortira en juillet 2025.

À la suite de Superman sortira un film sur sa cousine, Kara, appelé Supergirl: Woman of Tomorrow. Sa sortie est prévue pour juin 2026. À la réalisation, Craig Gillespie (à qui l’on doit Cruella) et Milly Alcock (vue dans Game of Thrones notamment ou dans la série Sirens) dans le rôle titre.

Thrilled to see cameras roll at Warner Bros. Studios Leavesden on Supergirl, with Craig Gillespie at the helm and the phenomenal Milly Alcock as our Kara Zor-El. Craig brings an incredible sensibility to this story, and Milly is every inch the unique #Supergirl envisioned by Tom… pic.twitter.com/za9Tr8Vryr — James Gunn (@JamesGunn) January 23, 2025

“Nous sommes ravis de voir les caméras tourner chez Warner Bros. Studios Leavesden pour Supergirl, avec Craig Gillespie à la barre et la phénoménale Milly Alcock dans le rôle de Kara Zor-El. Craig apporte une sensibilité incroyable à cette histoire, et Milly est tout à fait l’unique #Supergirl imaginée par Tom King, Bilquis Evely et Ana Nogueira.”

Le tournage est bien lancé et le casting aurait même récupéré Jason Momoa (ex Aquaman dans l’ancien DCU) pour le rôle de l’anti-héros Lobo.

Jason Momoa To Play Lobo In 'Supergirl: Woman Of Tomorrow' https://t.co/OJc0opNi5m — Deadline (@DEADLINE) December 30, 2024

Clayface (Gueule d’Argile)

Un nouveau projet de film est en préparation pour ce nouveau chapitre du DUC. Il s’agit d’un film basé sur le personnage de Clayface dont le scénario a été écrit par Mike Flanagan. L’auteur/réalisateur est à l’origine d’un grand nombre de films de type horreur/thriller comme The Haunting of Hill House. Le futur film DC sera donc de cette veine.

James Gunn indique même que le film sera “de l’horreur à l’état pur, totalement réelle. Leur version de ce film est si réelle, si vraie, si psychologique, si horrifique et si dégoûtante.” La direction du film a été confiée à James Watkins (Speak No Evil) et sa sortie en salle est prévue pour fin 2026.

Paradise Lost, Booster Gold et Swamp Thing

James Gunn et Peter Safran ont confirmé que certains projets présentés lors de leur nomination à la tête du DCU étaient toujours dans les bacs.

Ainsi, la série Paradise Lost (sorte de Game of Thrones) qui permettra de faire apparaître le personnage de Diana/Wonder Woman est toujours en prévision, mais manque encore de scénaristes.

La série Booster Gold quant à elle semble, elle aussi, avoir des problèmes de scénario.

Le réalisateur James Mangold (Logan, A Complete Unknown) quant à lui réalisera le film d’horreur Swamp Thing. Le développement est donc entre ses mains.

Waller et The Authority

Waller, la série dédiée au personnage présenté dans Suicide Squad, Creature Commando et Peacemaker, est pour le moment mis en pause. Les autres séries de la ligne temporelle active sont prioritaires, Waller devra donc attendre.

En ce qui concerne The Authority, James Gunn a annoncé que ce projet “a été perturbé par toutes les autres choses qui se sont produites. Le scénario a eu plus de mal à se mettre en place.”

James Gunn et Peter Safran ont expliqué la difficulté d’introduire un film ou une série télévisée de super-héros qui adopte une approche cynique de la bande dessinée, ce qui est le cas du matériel d’origine de The Authority.

Malgré l’énorme succès de l’adaptation télévisée de The Boys série Prime Video du même genre, les deux hommes ont ajouté que le public s’était peut-être lassé de ce genre de projets, d’où la décision de mettre The Authority en veilleuse.

Et s’il y avait 7 nouveautés DCU chaque année ?

C’est le sixième point retenu dans cette liste des déclarations de James Gunn et Peter Safran sur l’avenir du DCU.

Si au départ, les deux hommes avaient annoncé que seuls les projets qu’ils auraient validés seraient lancés, il semble qu’ils aient décidé d’allonger les bride.

Selon des citations attribuées à Safran par Collider, il pourrait y avoir jusqu’à sept productions DCU par an. On peut ainsi prévoir deux films en prises de vue réelles et un film d’animation, ainsi que deux séries télévisées en prises de vue réelles et deux animées.

James Gunn et Peter Safran ont d’ailleurs déjà donné leur feu vert à la production de My Adventures With Green Lantern et Starfire.

Sept nouvelles productions par an, cela paraît énorme au vu de la lassitude du public envers les super-héros. L’avenir nous dira ce qu’il en est.