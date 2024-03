YouTube sous surveillance : le FBI utilise des vidéos piégées pour traquer des suspects

Le FBI utilise des vidéos YouTube piégées pour traquer des suspects. En envoyant des liens vers des vidéos anodines, les agents collectent les données personnelles de tous les utilisateurs qui les visionnent. Cette affaire soulève de graves questions sur la surveillance numérique et la confidentialité des données.

YouTube

Le FBI a infiltré un réseau de blanchiment d’argent via Bitcoin en utilisant une méthode inédite : des vidéos YouTube piégées. Cette affaire, révélée par Forbes, soulève des questions épineuses sur la surveillance numérique et la confidentialité des données.

YouTube, piège à données du FBI ?

Fin 2022, des agents du FBI se font passer pour des criminels pour infiltrer un réseau de blanchiment d’argent via Bitcoin. Ils entrent en contact avec un suspect et lui envoient des liens vers des vidéos YouTube apparemment anodines, portant sur la cartographie par drone et la réalité augmentée. Mais ces vidéos banales cachent un piège redoutable.

Le FBI a obtenu l’autorisation d’un tribunal de collecter les données personnelles de tous les utilisateurs ayant visionné ces vidéos, soit environ 30 000 personnes. Cette décision, qui vise à identifier le suspect en recoupant les informations, s’apparente à une surveillance numérique de masse et soulève des inquiétudes quant à sa constitutionnalité.

Face à ce scandale, Google se retrouve dans une position délicate. Le géant du numérique n’a pas encore commenté l’affaire, mais il a annoncé en décembre dernier une mise à jour de son application Google Maps visant à limiter l’accès aux données de géolocalisation. Cette décision semble être une réponse aux critiques croissantes concernant la surveillance et la confidentialité des données.

L’affaire des vidéos YouTube n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. De plus en plus, les forces de l’ordre utilisent des techniques de surveillance numérique pour traquer les criminels. Cette tendance inquiétante soulève des questions fondamentales sur l’équilibre entre sécurité et liberté individuelle.

Même en utilisant un VPN, les autorités peuvent vous identifier si vous êtes connecté à YouTube avec un compte Google. Pour protéger votre vie privée, limitez vos partages d’informations en ligne, et restez vigilant face aux contenus suspects.

Le FBI a infiltré un réseau de blanchiment d’argent via Bitcoin en utilisant des vidéos YouTube comme appât.

L’agence a obtenu les données personnelles de 30 000 utilisateurs ayant visionné ces vidéos.

Source : Forbes