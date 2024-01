YouTube va sauver des vies avec ses nouveaux résultats de recherche

© Envato

Fini le Far West aux likes et aux vues, YouTube prend au sérieux certains sujets, et pas seulement les bloqueurs de publicité. C’est notamment le cas de la santé. Pour sauver des vies, YouTube prend des mesures. Bientôt, lorsque recherchez sur YouTube ce qu’il faut faire si quelqu’un est victime d’une crise cardiaque, la plateforme affichera des vidéos officielles réalisées avec des partenaire santé reconnus.

YouTube prend au sérieux les urgences médicales

YouTube veut nous protéger non seulement de l’IA, mais aussi la santé. Ces vidéos réalisées avec des organisation comme la Croix-Rouge mexicaine couvrent certaines urgences médicales les plus communes. Les procédures médicales à appliquer y sont classées par ordre de priorité afin de parer au plus urgent, puis aux mesures à suivre ensuite.

Ces tutoriels couvrent de nombreuses urgences médicales et les mesures à prendre, comme :

L’étouffement et comment effectuer la manœuvre de Heimlich pour débloquer les voies respiratoires

Identifier les signes d’une crise cardiaque et effectuer un massage cardiaque

Les overdoses, notamment d’opioïdes qui font des ravages aux Etats-Unis

Les crises d’épilepsie

Les psychoses

Les hémorragies

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC)

Les morsures de serpent

La pose d’un garrot

Les tentatives de suicide médicamenteuses

Toutefois, YouTube souligne qu’il faut d’abord appeler les secours avant de procéder à une recherche sur la plateforme d’hébergement vidéo. L’arrivée la plus rapide possible d’une ambulance est prioritaire. YouTube propose également une vidéo explicative de la réanimation cardiaque en partenariat avec l’American Heart Association : mieux vaut être prêt au cas où !

Ces vidéos seront d’abord disponibles en anglais et en espagnol. Au cas où la langue Shakespeare ou de Cervantès n’est pas votre fort, ne vous inquiétez pas, des vidéos dans la langue de Molière devraient arriver dans les mois à venir.

Depuis l’année dernière, YouTube prend des mesures pour promouvoir des informations plus fiables sur la santé. Ainsi, lorsque l’on recherche des termes comme “arrêt cardiaque”, YouTube met en avant des sources identifiées comme fiables. En parallèle, le réseau social a commencé à sévir contre les vidéos contenant des infox sur la santé, notamment sur l’avortement et sur les traitements non reconnus contre le Covid comme l’hydroxychloroquine.