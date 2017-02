Cette extension Chrome affiche toutes les catégories cachées de Netflix

Saviez-vous que Netflix regorge de catégories et de sous-catégories, en dehors de celles que le service vous propose par défaut ? Pour y accéder le plus simplement du monde, un développeur a mis au point une petite extension pour le navigateur Chrome.



Sobrement intitulé Netflix Categories, ce module destiné à Chrome se propose de vous aider à accéder directement à toutes les catégories de Netflix. Jusqu'à présent, pour les atteindre, il convenait de connaître son numéro d'identification, ou de se rendre sur un site comme Ogres-crypt, puis naviguer à travers l'une des sections correspondant à ses goûts. L'extension vous propose de vous affranchir de tout ça et vous livre un accès à plus d'une centaine de catégories Netflix.



Une fois l'extension installée, tout se passe depuis un petit menu déroulant du navigateur. Elle permet de lancer une recherche, ou d'épingler ses catégories préférées pour un accès encore plus rapide. Notez cependant que l'extension, comme son moteur de recherche, est en anglais.



L'extension est gratuite et peut être téléchargée sur le Chrome Web Store.