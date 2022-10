11 futures séries Marvel sur Disney+, Enola Holmes 2 se dévoile dans deux bandes-annonces, les journalistes donnent leur avis sur Black Adam, c’est le récap’ de la semaine￼

Tandis que J.K Rowling s’attire à nouveau les foudres de certains followers, on découvre que les premiers avis sur Black Adam sont mitigés. Les fans de Enola Holmes peuvent se réjouir, la sortie du deuxième volet approche à grands pas. Si vous aimez l’univers Marvel, vous serez ravis de découvrir que Disney+ prépare onze nouvelles séries originales à venir après She-Hulk.

Nouvelle polémique autour de J.K. Rowling

Un nouveau tweet de l’auteure de la série Harry Potter devrait à nouveau en agacer plus d’un. En effet, suite à un échange tendu entre J.K Rowling et Billy Brag sur le réseau social, un follower a posé la question « Comment dormez-vous la nuit en sachant que vous avez perdu tout un public qui n’achètera pas vos livres ? ». En guise de réponse, l’écrivaine a écrit « J’ai vu mes récents chèques et franchement, je trouve que la douleur disparaît assez rapidement », divisant à nouveau les fans.

Lire > J.K. Rowling s’en moque de perdre des fans parce qu’elle est richissime

J.K Rowling © Dia Dipasupil, Getty Images

Les futures séries Marvel sur Disney+

Les années à venir devraient être riches en séries Marvel sur Disney+. La plateforme de streaming a profité de sa grande exposition pour officialiser la liste des productions Marvel à venir après She-Hulk. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir les 11 séries originales du service de streaming à ne pas louper.

Lire > Disney+ : 11 séries Marvel à venir après She-Hulk

© Marvel Studios

Que pense la presse spécialisée de Black Adam ?

Alors que Black Adam sortira sur grand écran le 19 octobre prochain, nous connaissons déjà l’avis de plusieurs journalistes qui ont découvert le nouveau film DC lors de sa première mondiale mercredi soir. Les spécialistes de ComicBoo, Fandango ou encore Geeks of Color sont très enthousiastes, contrairement aux journalistes de CNET ou Cinema Blend qui semblent très déçus par le film sur l’anti-héros interprété par Dwayne Johnson.

Lire > Black Adam : les premiers avis sont tombés, que vaut le nouveau film DC ?

Black Adam © DC Films

De fausses affiches d’une série Zelda font le buzz sur Internet

C’est l’utilisateur Dan Leveille qui s’est amusé à créer plusieurs affiches présentant la fausse distribution de l’adaptation du jeu Zelda en série. On y découvrait Tom Holland, Emma Watson, Idris Elba ou encore Maisie Williams, ainsi que le logo Netflix. Malgré l’engouement des fans, il s’agit bien d’un fake et aucune série sur The Legend of Zelda n’est à l’ordre du jour.

Lire > Netflix : non, il n’y aura pas de série Zelda avec Tom Holland, Emma Watson et Idris Elba

Les fausses affiches de la série Netflix sur Zelda © Dan Leveille

Netflix dévoile les bandes-annonces du film Enola Holmes 2

Alors que le deuxième volet d’Enola Holmes sera diffusé le 4 novembre 2022 sur Netflix, la plateforme de streaming a dévoilé deux nouvelles bandes-annonces. On retrouvera dans ce deuxième film Henri Cavill dans la peau de Sherlock, Millie Bobby Brown interprètera Enola Holmes et Helena Bonham Carter sera également de retour pour reprendre le rôle d’Euroria Holmes, la mère des deux détectives.

Lire > Enola Holmes 2 : voici la date de sortie du film Netflix et les bandes-annonces

Enola Holmes 2 © Netflix

Nos tests et dossiers de la semaine

Matebook X Pro 2022 : une autonomie décevante pour un ultrabook de qualité

Huawei propose ici un ultrabook haut de gamme particulièrement séduisant, à condition d’avoir le budget et de fermer les yeux sur une autonomie limitée. On adore la haute définition d’affichage, la qualité audio et la fréquence de rafraichissement de 90 HZ. Le Matebook X Pro 2022 est puissant grâce à son nouveau processeur Intel et la recharge de 90W est très rapide. Si l’adaptateur USB A est fourni, on regrette l’absence de sortie vidéo HDMI.

Lire > Test Matebook X Pro 2022 : design, écran et haut-parleurs au top, mais une endurance limitée

Huawei Matebook X Pro 2022 – Crédit – Xavier Regord / Tom’s Guide

XPS 13 9315 : une version 2022 qui aurait mérité davantage de nouveautés

Design particulièrement élégant, qualité d’affichage, bonnes autonomies en bureautique et en streaming vidéo, écran tactile performant, le XPS 13 9315 ne manque pas d’excellents arguments pour convaincre. On apprécie également sa qualité audio et son double système biométrique. Cela étant dit, on aurait apprécié plus d’audace de la part de Dell, qui se repose un peu sur ses lauriers, et on regrette que la recharge soit si lente (chargeur de 45 W).

Lire > Test XPS 13 9315 : excellent, l’ultrabook de Dell s’endort néanmoins sur ses lauriers

Dell XPS 13 9315 – Crédit – Xavier Regord / Tom’s Guide

À la recherche d’un nouveau photophone ? Suivez le guide !

Vous êtes sur le point d’acheter un nouveau smartphone et la photo est l’un de vos critères essentiels, alors ce dossier est fait pour vous. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs photophones actuellement disponibles sur le marché, quel que soit votre budget.

Lire > Quels sont les meilleurs photophones de 2022 ?