Quels sont les meilleurs photophones de 2022 ?

Cheval de bataille de tous les constructeurs de smartphones aujourd’hui, la photo est devenue un critère essentiel avant de choisir son appareil. Des progrès colossaux ont été réalisés par bien des marques ces dernières années, et ce pour tous les budgets. Tour d’horizon des 6 meilleurs d’entre eux en ce mois de mars 2022.

A lire > les meilleurs logiciels de retouche photo

Google Pixel 6 Pro – Crédit : Tom’s Guide

Les meilleurs smartphones pour la photo

iPhone 13 Pro / 13 Pro Max

Samsung Galaxy S22 Ultra

Google Pixel 6 Pro

Huawei Mate 40 Pro

OnePlus Nord 2 5G

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

iPhone 13 Pro / 13 Pro Max Apple toujours au top 1159€ > Darty On aime Des performances générales de haute volée

Une batterie solide

De nouveaux modes photo On n’aime pas Un design inchangé

Bloc photo plus épais

Pas de chargeur dans la boîte

Outre un effort considérable fait sur la batterie et sur la dalle adaptative de 120 Hz offrant une fluidité, une rapidité, une luminosité et une autonomie hors du commun, Apple n’est pas en reste côté photo.

S’ils ne sont que 4 (on en trouve 5 sur le dernier Samsung), les nouveaux capteurs de 12 MP installés sur les iPhone 13 Pro et Pro Max sont impressionnants.

L’appareil photo principal est doté du capteur le plus grand jamais installé sur iPhone. Il dispose en outre d’une ouverture à ƒ/1.5, permettant de capter encore plus de lumière.

A lire > Notre test de l’iPhone 13 Pro, l’excellence Apple à l’oeuvre

Les deux autres capteurs arrière bénéficient d’une ouverture à ƒ/1.8 pour le grand angle et ƒ/2.8 pour le téléobjectif 3X (contre 2X sur l’iPhone 12), tous bénéficient de 1,9µm par pixel.

Ajoutez à cela la possibilité de filmer toujours en 4K en HDR Dolby Vision en 60 images par seconde et vous avez là la crème de la crème des photophones.

Apple a également ajouté un mode Cinématique (un mode portrait amélioré) au rendu spectaculaire, ainsi qu’un mode Styles de photographie vous permettant de varier les contrastes.

Samsung Galaxy S22 Ultra Le coréen talonne son concurrent direct 1259€ > Darty On aime 5 capteurs, le principal à 108 MP

Un zoom 10X

Des performances nocturnes On n’aime pas Un processeur bridé

Pas de chargeur

Autonomie moyenne

Le S22 Ultra a englouti le Galaxy Note, mais ne présente sinon que peu de différences avec son illustre prédécesseur, le S21 Ultra. Des améliorations ont toutefois été apportées à la partie photo, surtout dans les scénarios à faible luminosité.

Doté de 5 capteurs, le Samsung S22 Ultra offre un module photo ultra polyvalent. À l’arrière, on profitera d’un capteur principal de 108 MP qui, s’il peut manquer un peu de piqué, offre des performances remarquables, avec un focus impeccable et un HDR rigoureux. L’angle, légèrement plus grand que sur le S21, permet de s’approcher efficacement du sujet et gagner en netteté.

C’est aussi sur les scènes de près que l’ultra grand-angle de 10 MP donne tout son potentiel. D’encore plus près le capteur débloque un pseudo mode macro redoutablement fidèle.

Deux téléobjectifs x3 et x10 (que l’on peut même pousser à x30 ou x100 !) complètent l’offre la plus large des smartphones du marché. Le mode Selfie est irréprochable sur un téléphone de cette gamme.

Grâce à sa fonction Adaptive Pixel, c’est sur le mode nuit que Samsung a fait de vrais progrès, même en zoom x3.

Google Pixel 6 Pro Le meilleur de la photo sous Android 899€ > Boulanger On aime Un écran exceptionnel

Le Super Res Zoom

Un module photo ultra large On n’aime pas Charge un peu lente

Processeur Tensor, moins véloce que prévu

Google a toujours mis l’accent sur la qualité de ses appareils photo dans sa gamme Pixel. Le Pixel 6 Pro ne déroge pas à la règle et de grosses améliorations (logicielles également) ont été apportées par rapport au Pixel 5 (lire son test).

A lire > Test Pixel 6 Pro : et si vous achetiez la meilleure photo Google ?

Son capteur principal est de 50MP avec 1,2 µm par pixel et ouvre à ƒ/1.9. S’y ajoutent un capteur grand-angle de 12 MP ƒ/2,2 avec un champ de vision de 114 degrés, ainsi qu’un téléobjectif de 48 MP ƒ/3,5 offrant un zoom optique x4, qui par la magie du Super Res Zoom permet de monter à x20 avec une qualité quasi identique.

Une autre grande différence du Pixel 6 Pro réside dans ses logiciels maison que vous ne verrez pas ailleurs. Citons sa gomme magique, son mode Mouvement pour les photos à longue exposition ou encore le Real Tone qui rend enfin grâce aux personnes de couleur.

Huawei Mate 40 Pro Le roi de la nuit 1199€ > Huawei On aime Ses capteurs Leica

Un mode selfie imbattable

Un des meilleurs modes nuit du marché On n’aime pas Un seul haut-parleur

Pas de services Google

Le Huawei Mate 40 Pro n’est sans doute pas le meilleur smartphone du marché dans sa catégorie. En causes, une partie audio (un seul haut-parleur) nettement insuffisante et surtout l’absence des services Google, difficile à compenser de nos jours.

Mais sur tout le reste, et en particulier sur la photo, le constructeur chinois fait très fort :

3 capteurs Leica à l’arrière dont un capteur principal de 50 MP avec grand-angle ouvrant à ƒ/1.9, un ultra grand-angle ƒ/1.8 de 40 MP, un capteur 12MP avec téléobjectif 5X ( ƒ/3.4) ultra compétitif. Et à l’avant un capteur 3D ToF et un grand-angle 13MP (ƒ/2.4).

À l’instar de son concurrent coréen, Huawei a installé du pixel binning (pour fusionner les pixels et capter plus de lumière) sur sa matrice RYB. Un système qui permet une restitution des couleurs et un beau piqué, même dans des scénarios à faible luminosité.

Autre atout de taille, le capteur ToF offre un rendu exceptionnel en mode selfie, peut-être le meilleur du marché.

En termes de nouveautés software, le mode Image dynamique (prise de clichés avant et après le déclenchement) s’avère très utile.

OnePlus Nord 2 5G Du grand grand-angle à moins de 400€ 369€ > Darty On aime Un capteur Sony de 50MP

22 scénarios différents

Un excellent mode nuit On n’aime pas Le grand angle avant a disparu

Savant mélange entre le OnePlus 9 et le OnePlus Nord, le Nord 2 offre 3 capteurs à l’arrière et un à l’avant. Le grand-angle de 50 MP Sony IMX 766 ouvrant à ƒ/1.88 fait forte impression et offre un piqué et une reproduction des couleurs très convaincants. Que ce soit par défaut en 12 MP (grâce au pixel binning) ou en extra HD 50 MP. Si le capteur ultra grand-angle de 8 MP est moins efficace, notamment sur le rendu colorimétrique, la distorsion des angles reste maîtrisée.

A lire > notre test du OnePlus Nord 2

Nouveauté sur un OnePlus, un mode AI (intelligence artificielle) reconnaissant 22 scénarios photo qui, s’il ne fait pas de miracles, a le mérite d’exister.

Les photos de nuit, sur un téléphone de cette gamme, sont très réussies, à condition d’activer le mode nuit pour allonger le temps d’exposition.

À l’avant, le OnePlus Nord 2 se pare d’un seul et unique capteur (contre 2 auparavant) de 32 MP et réussit son pari avec un résultat excellent au niveau des détails, ou du détourage. L’appareil permet en outre de filmer en 4K en 30 FPS.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Le meilleur pour moins de 300€ 246,70€ > Amazon On aime Un capteur principal de 108 MP

Un écran rapide et lumineux

Un mode nuit honorable On n’aime pas Pas de 5G

Manque de puissance dans les gros jeux

Des pubs dans l'interface

Outre son super écran AMOLED 6,67 pouces au taux de rafraîchissement max de 120 Hz (mais pas adaptative) offrant une luminosité et une fluidité unique sur un téléphone à ce prix, le Redmi Note 10 Pro offre aussi d’excellentes performances en photo.

Il bénéficie de 4 capteurs au dos dont surtout un grand-angle de 108 MP ouvrant à ƒ/1.9. C’est sur ce capteur grand-angle que Xiaomi a mis le paquet avec, il faut l’avouer, un rendu d’excellente qualité. L’ultra grand-angle de 8 MP ( ƒ/2.2) , quant à lui, se défend et offre un rendu homogène, tout comme le mode macro (5 MP à ƒ/2.4), à condition de patience et de luminosité.

Côté face, l’appareil reçoit un capteur de 16 MP couplé à un objectif (ƒ/2.5) et offre un excellent mode selfie qui n’oublie pas d’appliquer un léger effet bokeh très appréciable.