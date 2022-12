Accrochez-vous, le OnePlus 11 arrive bientôt et il envoie du lourd !

Le Smartphone d’une marque encore relativement peu connue qui se veut pourtant très grand. En effet, en annonçant, il y a quelques mois, l’arrivée de son nouveau smartphone, le OnePlus 11, la marque chinoise comptait s’installer définitivement dans la cour des grands et du (très) haut de gamme. Snapgragon 8 Gen 2, Appareil Photo amélioré, performances incroyables et 5G, le OnePlus 11 à tout plaire. Il a également tout pour s’installer confortablement sur le marché du téléphone haut de gamme, pour le moment dominé par Apple et Samsung.

OnePlus 11 © OnePlus

Le OnePlus 11 rassemble en effet toutes les caractéristiques hautes gammes qu’un utilisateur peut espérer d’un smartphone : un processeur ultra puissant, une RAM à toute épreuve, une grande capacité de stockage et même une comptabilité 5G. De plus on a également appris récemment qu’il tournerait grâce au système d’exploitation Android 13 dès sa sortie. Un plus donc qui amènera, là encore, un certain nombre d’améliorations et d’innovations propres à Android. Avec 12 gigas ou 16 gigas de RAM vous ne rencontrerez également aucun problèmes ou ralentissements lors de l’utilisation de votre smartphone et cela, même si vous jouez à des jeux plutôt gourmands en mémoire vive. Enfin, selon les versions, vous pourrez disposer de 512 gigas de mémoire interne.

Le meilleur appareil photo pour un Android ?

En plus de ces caractéristiques techniques, le OnePlus 11 embarquera également un système pour la photo composé de trois caméras Hasselblad de très grande qualité. Pour certains, l’ensemble de ces caractéristiques techniques permettraient au smartphone d’être meilleur que le dernier Samsung Galaxy S23. Disponible en vert ou en noir, le OnePlus 11 sera également compatible avec une série de nouveaux accessoires conçus par la marque chinoise. Les écouteurs sans fils Buds Pro 2 seront, par exemple, également disponibles en janvier en Chine et en février dans le reste du monde.

Source : engadget.com