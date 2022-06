AMD dévoile les performances de ses futurs processeurs Zen 4 et des cartes graphiques RDNA 3

Ryzen © AMD

AMD vient enfin d’apporter quelques détails au sujet de ses futurs processeurs Ryzen 7000 Zen 4 et l’architecture GPU RDNA 3. La firme a dévoilé ses attentes en matière de performances pour Zen 4 et en a profité pour présenter ses plans pour les prochaines années.

Un gain de performance non négligeable entre Zen 3 et Zen 4

AMD, pour des raisons évidentes, ne révèle pas encore tous ses secrets. Si les processeurs Zen 4 sont attendus pour 2023, nous savons en revanche qu’ils seront gravés par TSMC en 5 nm. Ils offriront jusqu’à 125 % de bande passante mémoire en plus par cœur. Ils auront besoin d’un nouveau socket et de cartes mères avec de nouveaux chipsets, prenant en charge le PCIe 5.0 et la DDR5. Ils incluront également des instructions AI et un support AVX-512.

Avec Zen 4, AMD s’attend à une augmentation de 8 à 10 % des instructions par cycle (IPC) par rapport à Zen 3 ainsi qu’un gain de performances « supérieur » à 15 % sur un seul thread. La société s’attend à ce que son modèle 16C/32T, susceptible d’être nommé Ryzen 9 7950X, offre une amélioration de plus de 25 % des performances par watt par rapport au Ryzen 9 5950X.

AMD tease l’arrivée de RDNA 3

Si AMD n’a pas dit grand-chose sur RDNA 3, la firme a toutefois estimé qu’il était temps de donner un bref aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Avec RDNA 3, AMD évoque ainsi une augmentation des performances de plus de 50 % par watt. C’est énorme : si l’hypothétique RX 7900 XT est 50 % plus rapide qu’une RX 6900 XT à 300W, que pourrait-elle offrir comme performances à 400W ou 450W ? Les cartes RDNA 3 seront en outre construites sur le nœud 5 nm de TSMC (contre 7 nm pour les GPU RDNA 1 et RDNA 2).

Alors que NVIDIA prépare l’arrivée des RTX 40, AMD n’a pas fourni de calendrier de lancement précis pour ses futures cartes graphiques sous RDNA 3. Les nouvelles cartes pourraient bien arriver courant 2023, voire, 2024. Quoi qu’il en soit, la prochaine bataille entre AMD et NVIDIA se prépare.

