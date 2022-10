Andor rend discrètement hommage au premier film de George Lucas

THX 1138 © Warner Bros.

Les films et les séries Star Wars sont truffés de références qui permettent de consolider leur tronc commun. Et la dernière production de Lucasfilm ne déroge pas à la règle. Andor fait évidemment écho à Rogue One, le film dont elle raconte les prémices. Dans l’épisode 7, un sbire de l’Empire cite également le nom d’un antagoniste emblématique qui sera peut-être introduit plus tard dans l’intrigue.

Nous avons également repéré une référence subtile au premier film du père créateur George Lucas : THX 1138. Dévoilé en 1971, ce long-métrage dépeint une société totalitaire contrainte de vivre sous terre. Les humains asservis sont affublés de codes-barres en guise de prénoms. Et sont obligés de consommer des drogues inhibant leurs émotions.

Andor fait un clin d’oeil subtil à THX 1138

Le film a eu le droit à de multiples easter eggs dans la saga Star Wars. En l’occurrence, la cellule où Chewbacca est prétendument amené par Luke et Han dans l’épisode IV porte le numéro 1138. Dans La Menace fantôme, Jar Jar renverse un droïde affublé du numéro 1138. Le commandant Bacara apparaissant dans l’épisode III est immatriculé CC-1138.

L’épisode 7 de la série Andor intègre aussi un hommage appuyé. Kleya, l’assistante de Luthen Rael, se fraye un chemin dans les dédales de Coruscant. Les zones qu’elles traversent rappellent les longs couloirs du centre civique du comté de Marin où George Lucas a filmé une grande partie de THX 1138. À ce propos, le Bureau de Sécurité impériale fait également écho aux murs blancs unis très éclairés du film dystopique, symbole de la bureaucratie infernale qui opprime la population dans les deux univers.

Alors qu’elle se dirige à son rendez-vous avec Vel, Kleya croise des Stormtroopers dans le flux de passants. En tendant l’oreille, on peut alors entendre un identifiant déclamé lentement : LUH 3147 soit le code-barres de la compagne de THX 1138 incarnée par Maggie McOmie. Un personnage clé qui le pousse à interrompre son traitement obligatoire pour qu’il puisse ouvrir les yeux.