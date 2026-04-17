Android 17 va rendre votre smartphone plus fluide et moins énergivore

Google vient de déployer l’ultime version bêta d’Android 17 qui introduit un changement prometteur. Des limites strictes de consommation de RAM seront désormais imposées aux applications les plus gourmandes pour réduire les ralentissements, éviter les instabilités et préserver l’autonomie des smartphones.

La fin du cycle des versions préliminaires d’Android 17 touche à sa fin. Google vient de publier la bêta 4 qui devrait être la dernière avant le déploiement de la version stable du nouvel OS. Celle-ci introduit des correctifs de bugs, des optimisations mais aussi une nouveauté prometteuse. Les utilisateurs vont bénéficier d’une meilleure répartition de la mémoire vive entre les applications.

Dans le détail, Android 17 met en place des limites de RAM allouées à chaque app, avec un seuil qui s’adapte dynamiquement en fonction de la quantité de mémoire disponible sur l’appareil. Concrètement, le système impose désormais des garde-fous plus stricts pour éviter qu’une application trop gourmande ne monopolise les ressources.

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Android 17 va distribuer la RAM plus intelligemment entre les applications

“Sous Android 17, les limites sont fixées de manière conservatrice afin d’établir des points de référence système, ciblant les fuites de mémoire extrêmes et autres anomalies avant qu’elles ne provoquent une instabilité générale du système, entraînant des ralentissements de l’interface utilisateur, une consommation accrue de la batterie et des plantages d’applications”, explique Google.

Reste à voir comment cette évolution se traduira concrètement sur nos smartphones et si elle permettra réellement de gagner en fluidité, d’augmenter l’autonomie et de limiter les plantages au quotidien. Espérons aussi que ces nouvelles contraintes ne viendront pas perturber le bon fonctionnement des applications les plus exigeantes.

Nous en saurons probablement plus fin mai lors de la conférence Google I/O 2026. Celle-ci permettra de donner le coup d’envoi d’Android 17 et de détailler les nouveautés. Pour rappel, on sait notamment que le nouvel OS va faciliter la vie des utilisateurs de VPN grâce à sa fonction native de split tunneling. Les gamers attendent également de pied ferme le menu de remappage des boutons de manette mis au point par Google.