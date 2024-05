Android Auto 11.9 est disponible en version stable, la berline Ocean-M de BYD débarque en Europe, le récap’ de la semaine

Cette semaine, on fait le point sur les nouveautés qui accompagnent la version 11.9 d’Android Auto et on vous partage les nouvelles informations collectées sur le contenu de GTA 6. BYD semble vouloir proposer une berline électrique concurrente à la Renault 5 avec sa sportive Ocean-M et une étude de l’Arcom révèle que de nombreux français contournent le blocage de sites pirates en utilisant des VPN. Attention, l’activation automatique de BitLocker pourrait réduire les performances de votre SSD sous Windows 11.

Téléchargez dès maintenant Android Auto 11.9

La mise à jour stable d’Android Auto 11.9 est déjà disponible au téléchargement et s’accompagne de plusieurs améliorations. Si cette nouvelle version n’apporte pas de changements majeurs, elle corrige plusieurs bugs gênants, résout plusieurs problèmes de stabilité et ajoute la prise en charge de nouveaux appareils. Certains automobilistes ont d’ores et déjà constaté que l’assistant de conduite était plus fluide et plus réactif.

Android Auto 11.9 est disponible

Le téléchargement illégal persiste grâce aux VPN

Une étude récente de l’Arcom révèle que le blocage des sites de téléchargement illégal n’est pas efficace en France. En effet, de nombreux « consommateurs illégaux » continuent d’accéder à ces sites pirates en utilisant un VPN ou en passant par la modification des DNS. L’identité des utilisateurs étant ainsi cachée, ils ne risquent pas de courriers de sanction de l’Arcom.

Ocean-M : une concurrente sérieuse pour la Renault 5

BYD vient de lever le voile sur sa berline sportive, la Ocean-M. Si l’on ne connait pas encore la fiche technique de cette voiture électrique, on sait qu’elle est destinée à l’Europe et qu’elle sera vendue au prix cassé de 25 000 euros. Le constructeur chinois semble viser les mêmes consommateurs que ceux de la future Renault 5, dont le prix de départ est identique.

La version 24H2 de Windows 11 contiendra un réglage à surveiller de près

Les performances des ordinateurs équipés de disques SSD pourraient être altérées lors du téléchargement de la prochaine mise à jour majeure de Windows 11. En effet, l’activation automatique de BitLocker aurait un impact considérable sur les performances des SSD, qui se verraient réduites de 45% selon certaines estimations. Pour contourner le problème, il vous faudra donc désactiver le chiffrement automatique de BitLocker dans les Paramètres.

Nouvelles informations croustillantes sur GTA 6

LegacyKillaHD vient de partager de nouvelles informations sur le contenu de GTA 6. À en croire le divulgateur, on peut s’attendre à découvrir des activités réalistes au sein du jeu, telles que le baseball ou le football. On apprend également que l’inventaire illimité devrait disparaitre et que Jason et Lucia ne pourront donc utiliser que des armes visibles sur eux. Quoi qu’il en soit, on peut s’attendre à un jeu révolutionnaire, Rockstar étant très fier de la qualité de son futur jeu.

Notre test de la semaine

Babbel : un outil efficace pour apprendre les langues

Notre test de Babbel nous a plutôt convaincus. C’est un outil facile à prendre en main, proposant des cours en Live assurées par des linguistes qualifiés, avec la possibilité d’apprendre plusieurs langues à la fois. Vous pourrez accéder à Babbel depuis un ordinateur ou un appareil mobile. La méthode est simple et efficace mais ne plaira pas à tout le monde car elle exige de l’autonomie. Si la formule Appli est proposée à un prix abordable, la formule Appli + classes en live et un peu cher.

