La BYD Seagull bientôt disponible en Europe, GTA 6 pourrait coûter très cher, c’est le récap’ de la semaine

Alors que le site YggTorrent devrait bientôt devenir privé, BYD s’apprête à commercialiser la Seagull en Europe et Waze propose désormais de nouveaux itinéraires par défaut. Vous pouvez dès maintenant profiter de Windows 11 24H2 en version bêta. L’éditeur de GTA 6 dévoile le prix élevé du jeu tant attendu.

Il vous faudra un compte pour accéder à YggTorrent

Si vous aviez l’habitude de vous rendre sur le site pirate YggTorrent, notez qu’il vous faudra désormais créer un compte pour accéder à son contenu. En effet, la plateforme est désormais privée et seuls les utilisateurs inscrits pourront télécharger des fichiers. Ce nouveau fonctionnement a été motivé par les nombreuses mesures de blocage mises en place par la justice française.

© pexels

GTA 6 sera cher, mais son éditeur promet un excellent rapport qualité/prix

L’éditeur du titre le plus attendu de l’histoire du jeu vidéo semble vouloir profiter de l’attente des joueurs pour les préparer à son prix. Si le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, n’a pas encore révélé le prix exact du titre, on peut s’attendre à un tarif élevé de 80 euros par copie, voire plus. Cela étant dit, la qualité promise est telle, que ce prix pourrait tout à fait être justifié.

DR

Waze, Google Maps : les GPS privilégient les itinéraires les plus écolos

Désormais, ne vous attendez plus à accéder aux trajets les plus rapides par défaut sur votre application. En effet, la loi a changé et Waze, Google Maps ou encore Citymapper affichent les itinéraires les plus respectueux de l’environnement en priorité. Si vous préférez allez vite et faire l’impasse sur l’aspect écologique, il vous faut sélectionner manuellement l’itinéraire le plus direct.

Crédit : Waze

La version 24H2 de Windows 11 est riche en nouveautés

Les heureux Insiders inscrits dans le canal Release Preview peuvent désormais profiter des nouveautés de la version 24H2 de Windows 11. Cette mise à jour débarque avec son lot d’améliorations telles qu’un nouveau mode d’économie d’énergie, le support des arrière-plans HDR ou encore la nouvelle fonctionnalité Sudo. Mais Microsoft ne s’arrête pas là puisque la connectivité a également été améliorée et l’accès aux paramètres simplifié.

Il ne faut plus l’appeler Windows 12, mais Windows 11 24H2

La BYD Seagull bientôt disponible en Europe

L’industrie automobile peut commencer à trembler, BYD s’apprête à lancer la Seagull sur le marché européen. Cette voiture électrique sera proposée à un prix très agressif puisque ce dernier ne devrait pas dépasser les 20 000 euros. Avec son format compact, son mini tarif et ses performances promises, on peut s’attendre à un franc succès pour ce véhicule électrique. Le fabricant chinois prévoirait de produire la Seagull dans son usine de Szeged en Hongrie.

Crédit : BYD

Nos tests de la semaine

Huawei Watch Fit 3 : un quasi sans-faute

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée qui allie performances, bonne autonomie, nombreuses fonctions pour le sport et la santé et excellent rapport qualité/prix, la Huawei Watch Fit 3 est faite pour vous. On adore son format carré, son design unisexe avec trois types de bracelet et son écran performant, même s’il est un peu fragile. Attention, l’étanchéité est limitée.

Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

iPad Air M2 : une qualité indéniable pour un prix encore élevé

Si votre portefeuille vous le permet, l’iPad Air M2 saura vous séduire grâce à sa finition impeccable, sa configuration solide, son excellente autonomie et sa belle puissance. On adore également que le stockage de base ait doublé. On regrette que les accessoires soient toujours aussi chers et on aurait apprécié une compatibilité avec le Magic Keyboard de dernière génération.

