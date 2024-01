Android Auto : Microsoft Teams débarque bientôt sur votre tableau de bord

© Envato

Android Auto prend en charge de nombreuses applications. Et depuis quelque temps, le système d’exploitation ouvre ses portes aux outils de communication prisés par les professionnels. En septembre dernier, Zoom et Webex by Cisco ont ainsi fait leur rentrée sur l’écran d’infodivertissement des utilisateurs Android. Et elles seront bientôt rejointes par un autre poids lourd.

Alors que Microsoft Teams est disponible sur CarPlay depuis 2021, Microsoft vient d’annoncer que l’application allait enfin s’inviter sur Android Auto en février, soit neuf mois après l’annonce initiale. C’est une excellente nouvelle pour les travailleurs qui passent du temps sur la route. Ces derniers pourront ainsi rejoindre des réunions et converser avec leurs collègues en passant directement par l’écran d’infodivertissement de leur véhicule.

Microsoft Teams arrive bientôt sur Android Auto !

Sur sa feuille de route, Microsoft fournit un bref descriptif des fonctionnalités prises en charge. “Teams sur Android Auto vous permet de rejoindre facilement des réunions à partir de la vue du calendrier, d’appeler rapidement vos contacts via la numérotation rapide et de voir vos appels récents sur vos téléphones Android”, peut-on ainsi lire.

Logiquement, les visioconférences Microsoft Teams ne devraient pas être accessibles sur Android Auto. Et pour cause, elles risqueraient de déconcentrer les conducteurs alors que ces derniers doivent absolument garder les yeux sur la route. L’arrivée de l’application sur Android Auto est donc programmée pour février. Aucune date plus précise n’a pour le moment été dévoilée.

Pour rappel, nous en sommes actuellement à la version 11.0 d’Android Auto. Dans un avenir proche, certains vieux smartphones ne seront plus compatibles avec le système d’exploitation embarqué.