Ant-Man 3 : la bande-annonce fuite en ligne (vidéo)

La phase 5 du MCU s’ouvrira l’année prochaine avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. La bande-annonce a été projetée en exclusivité lors du Comic-Con 2022. Sans surprise, des séquences filmées en cachette se retrouvent déjà en ligne.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania – Crédit : Marvel

Le Comic-Con 2022 a été l’occasion pour Marvel Studios d’officialiser la feuille de route de la phase 5. C’est donc Ant-Man et la Guêpe : Quantumania qui ouvrira les hostilités, le troisième film axé sur Ant-Man étant programmé pour le 15 février 2023 dans les salles obscures. On sait notamment que Scott Lang et consorts seront confrontés au redoutable Kang le Conquérant. Pour rappel, l’antagoniste avait fait sa première apparition dans le MCU lors du dernier épisode de la saison 1 de Loki.

Après le second volet dédié à l’Homme-fourmi, les fans sont curieux de connaître la suite de ses aventures. Marvel a profité du Comic-Con pour dévoiler le premier trailer du film. Et comme souvent, certaines personnes présentes dans la salle se sont empressées de filmer la bande-annonce avant de la publier sur la Toile. Évidemment, Marvel s’est empressé de censurer les contenus sur les réseaux sociaux. Mais Internet étant ce qu’il est, la bande-annonce est invariablement republiée dans la foulée. Voici un aperçu encore disponible à l’heure où nous écrivons cet article :

Ant-Man 3 : un premier aperçu pour les plus impatients

Comme vous pouvez le constater ci-dessous, la qualité et le cadrage laissent évidemment à désirer. Mais les plus impatients seront heureux de découvrir enfin ce premier trailer d’Ant-Man 3 qui introduira notamment Bill Murray. Outre le nouveau variant de Kang, qui sera bien moins commode que « Celui qui demeure », la bande-annonce a également teasé la présence du super-vilain MODOK. On ne sait toutefois toujours pas qui sera chargé de l’incarner.

Voici le reste du casting qui a été confirmé. Paul Rudd se charge de nouveau d’incarner Scott Lank aka Ant-Man. Il donne la réplique à Evangeline Lilly alias La Guêpe, Michael Douglas (Henry « Hank » Pym) et Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne). C’est Jonathan Majors qui campe le rôle de Kang le conquérant tandis que Kathryn Newton incarne la fille d’Ant-Man, Cassandra Lang. À la réalisation, on retrouve Peyton Reed, connu pour avoir réalisé les deux premiers volets consacrés au super-héros.