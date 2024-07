Apple baisse ses bonus de reprise des téléphones Android, juste après le Galaxy Unpacked !

Crédit : Envato

Cette semaine, Samsung présentait les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 lors d’une conférence Galaxy Unpacked à Paris. Ces appareils sont prometteurs de fonctionnalités d’IA impressionnantes. Mais visiblement, Apple ne se soucie pas trop de séduire les utilisateurs d’Android qui hésiteraient entre l’achat d’un iPhone ou de ces nouveaux téléphones pliables.

Deux jours après, Apple a décidé de réduire le bonus de reprise de certains téléphones Android haut de gamme aux États-Unis. D’autres produits Apple font également fait l’objet d’un réajustement à la baisse.

À lire > Les clients d’Apple conservent leur iPhone plus longtemps, voici pourquoi

Les bonus de reprise pour s’acheter un iPhone chutent chez Apple

Tous les deux ou trois mois, Apple augmente ou réduit ses bonus de reprise, en fonction des prochains lancements de produits. MacRumors qui a repéré la dégringolade de ce mois-ci note que certains modèles observent une baisse drastique, à commencer par certains modèles Samsung et de Google :

Samsung Galaxy S22 Ultra : jusqu’à 235 dollars (contre 270 avant)

jusqu’à 235 dollars (contre 270 avant) Samsung Galaxy S22 : jusqu’à 170 dollars (contre 235 avant)

jusqu’à 170 dollars (contre 235 avant) Samsung Galaxy Note 20 Ultra : jusqu’à 140 dollars (contre 150 avant)

jusqu’à 140 dollars (contre 150 avant) Google Pixel 6 Pro : jusqu’à 125 dollars (contre $150 avant)

Par ailleurs, Apple a également réduit la valeur de reprise de certains modèles récents d’iPhone :

iPhone 14 Pro Max : jusqu’à 620 dollars (contre 630 avant)

jusqu’à 620 dollars (contre 630 avant) iPhone 14 Plus : jusqu’à 400 dollars (contre 420 avant)

On sent que la sortie de l’iPhone 16 approche. Le prochain téléphone d’Apple doit sortir en septembre, accompagné d’une ribambelle de fonctionnalités d’IA, qui mènent la direction de l’entreprise à croire que le nouvel iPhone sera un succès, bonus de reprise ou non. C’est tout de même dans deux mois : il est possible que d’ici là les prix changent encore.

Aux États-Unis, il est assez simple d’observer la baisse. Apple dispose sur son site d’une fiche de prix pour chaque modèle. C’est plus difficile pour la France. En effet, dans notre pays, Apple ne fournit pas de liste des modèles avec un prix déterminé. Il est nécessaire de passer par son partenaire Likewize, qui demandera un numéro IMEI précis pour fournir un devis du bonus de reprise. Nous avons contacté l’entreprise et mettrons à jour cet article dès que possible.