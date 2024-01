Samsung Galaxy Unpacked : comment suivre la conférence d’annonce des Galaxy S24  en direct à 19h ?

Samsung va enfin ouvrir les hostilités sur le marché de la téléphonie mobile. Le constructeur dévoilera aujourd’hui sa nouvelle fournée de smartphones haut de gamme qui se déclinera comme d’habitude en trois modèles : Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra. Après des mois d’attente et de fuites en pagaille, les nouveaux fleurons du fabricant vont enfin se dévoiler officiellement lors de l’évènement Galaxy Unpacked que vous pourrez suivre en direct.

Quand se déroulera l’évènement Galaxy Unpacked ? Mercredi 17 janvier 2024

Mercredi 17 janvier 2024 À quelle heure la retransmission en direct débutera ? 19 h

19 h Comment suivre la conférence en direct ? Sur la chaîne YouTube de Samsung ou sur son site officiel

Nous mettrons évidemment à jour cet article dès que le flux vidéo sera disponible. Cette année, Samsung devrait se contenter de dévoiler ses Galaxy S24 même si nous ne sommes pas à l’abri d’une présentation surprise. Pour rappel, cette nouvelle série ne révolutionnera pas le genre mais quelques nouveautés seront tout de même au programme.

Galaxy S24 : à quoi s’attendre ?

Samsung va notamment présenter sa nouvelle IA générative qui sera intégrée sur ses téléphones. Côté design, les trois smartphones devraient adopter des écrans beaucoup plus plats que ceux de ses prédécesseurs. Le modèle Ultra serait quant à lui affublé d’un cadre en titane. Côté captation, le S24 Ultra pourrait bénéficier de la capture vidéo en 4K à 120 images par secondes et d’un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 5x.

Selon les régions, les S24 et S24+ seront propulsés par le SoC Snapdragon 8 Gen 3 ou le SoC maison Exynos 2400. Le S24 Ultra profitera quant à lui de la dernière puce de Qualcomm sur tous les marchés. Notons aussi que les S24 auraient droit à sept ans de mises à jour Android, du jamais vu dans l’écosystème de Google.

Voici un résumé des fiches techniques attendues :

Galaxy S24

Écran : 6,2 pouces, FHD+, 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3 ou Exynos 2400

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go ou 256 Go

Appareil photo : 50 Mpx (principal), 12 Mpx (ultra grand angle), 12 Mpx (téléobjectif)

Batterie : 4000 mAh

Galaxy S24+

Écran : 6,7 pouces, QHD+, 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3 ou Exynos 2400

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go, 256 Go ou 512 Go

Appareil photo : 50 Mpx (principal), 12 Mpx (ultra grand angle), 12 Mpx (téléobjectif)

Batterie : 4900 mAh

Galaxy S24 Ultra

Écran : 6,8 pouces, QHD+, 120 Hz, S Pen

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3

RAM : 12 Go

Stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To

Appareil photo : 200 Mpx (principal), 12 Mpx (ultra grand angle), 10 Mpx (téléobjectif x3), 50 Mpx (téléobjectif x5)

Batterie : 5000 mAh

Au niveau des prix, les Galaxy S24 et S24 Plus seraient vendus respectivement à partir de 899 € et 1169 €. De son côté, le Galaxy S24 Ultra serait proposé à partir de 1449 €. Soit des tarifs moins onéreux que ceux des Galaxy S23 lors de leur lancement.