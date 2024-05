Apple : une gomme magique prometteuse arrive dans l’application Photos

Si vous vous rendez sur la page dédiée à l’évènement Apple de ce mardi, vous pouvez effacer le logo avec votre souris ou votre doigt. D’aucuns en ont alors déduit qu’il s’agissait d’un clin d’œil aux nouvelles capacités attendues de l’Apple Pencil. Mais cette animation pourrait également faire référence à une nouvelle fonctionnalité de l’application Photos alimentée par l’IA générative. C’est du moins ce que prédit Apple Insider.

Apple teste actuellement une fonctionnalité d’édition améliorée dans les versions préliminaires de macOS 15. Baptisée “Clean Up”, celle-ci se niche dans le menu d’édition de l’application aux côtés des options existantes (ajustements, filtres, recadrage). Visiblement, elle vise à remplacer l’outil Retouche (que l’on retrouve exclusivement sur la version macOS de Photos). Ce qui ne serait pas du luxe !

Une gomme magique façon Apple sera bientôt disponible

Et pour cause, la fonction Retouche est surtout optimisée pour les petites imperfections (à l’instar des tâches). Elle n’a pas vocation à supprimer des sujets plus gros comme des objets ou des individus. Chose que pourrait faire l’option Clean Up.

Celle-ci exploiterait un modèle d’IA pour vous permettre de supprimer efficacement des éléments plus gros. Le vide sera ainsi bouché sans dénaturer l’image, l’arrière-plan étant recréé grâce à l’IA. Une compétence qui s’inspire directement de la gomme magique des smartphones Google Pixel.

On devrait retrouver cette option d’édition pratique sur les ordinateurs Mac, les iPhone et les iPad. Reste à savoir quand elle sera présentée. Il est possible qu’elle soit évoquée brièvement lors de la conférence Apple de ce mardi avant d’être présentée plus longuement lors du WWDC. Programmée pour juin, la conférence mondiale dédiée aux développeurs permettra au constructeur de présenter ses nouveautés logicielles.