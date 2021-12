Apple Watch : un capteur optique sur le point de détrôner la couronne numérique ?

Après une Apple Watch Series 7 qui a apporté son lot de nouveautés tout en conservant le design habituel de l’Apple Watch, le Patent and Trademarks Office américain (bureau des brevets et des marques) a publié une nouvelle qui pourrait bien tout changer. En effet, ils ont communiqué un nouveau brevet cette semaine, montrant une Apple Watch délestée de sa couronne iconique. L’imposante couronne qui permet à l’utilisateur de naviguer sur l’interface de la montre connectée laisse place à un capteur optique. Le capteur serait capable d’interpréter les mouvements de l’utilisateur et de les traduire en contrôle pour utiliser la montre.

Un capteur optique remplacerait l’habituelle couronne numérique de l’Apple Watch – Crédits : Patently Apple

Un choix purement esthétique ?

Remplacer la couronne numérique par un capteur optique serait une grande première pour l’Apple Watch, dont le design a peu évolué au fur et à mesure des modèles. Mais d’après Apple, il ne s’agit pas d’un choix purement esthétique. En effet, la couronne numérique, du fait de sa taille et de sa localisation peut être fragile. La remplacer par un élément qui ne dépasse pas du cadre pourrait améliorer la durée de vie de la montre. De plus, l’espace qui n’est plus occupé par l’imposant bouton peut être dédié à d’autres fonctions, ou encore permettre à la montre d’accueillir une batterie plus conséquente.

La couronne numérique d’Apple est capable de mesurer le rythme cardiaque, mais le capteur optique permettrait encore bien d’autres fonctions orientées vers la santé. Il serait par exemple capable de mesurer la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène du sang ou encore la pression sanguine de l’utilisateur. L’Apple Watch pourrait même participer à la détection des accidents de la route ! Reste à savoir si le capteur optique du brevet équipera les prochaines montres connectées d’Apple.

Source: Patently Apple