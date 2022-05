Aquaman 2 : gros spoil pendant le procès de Johnny Depp contre Amber Heard

Le procès en diffamation intenté par Johnny Depp contre son ex-épouse Amber Heard continue de dévoiler des exclusivités. Après avoir appris que la Warner voulait virer Amber Heard du casting d’Aquaman 2, un nouveau témoignage vient de spoiler une partie du film réalisé par James Wan.

Mera (Amber Heard) dans Aquaman – Crédit : Warner Bros. Pictures

Kathryn Arnold, une consultante de l’industrie a livré son témoignage au cours du procès. Elle a révélé des informations importantes sur le rôle d’Amber Heard dans le prochain film du DC Extended Universe. C’était un gros spoil auquel personne ne s’attendait. D’ailleurs, Amber Heard pourrait finalement être coupée au montage d’Aquaman 2, mais cela n’a pas encore été confirmé.

« Il y a quelque chose à voir avec le bébé » dans Aquaman 2

Kathryn Arnold a dévoilé que : « ils avaient [Mera] à l’hôpital pendant une courte période dans la première partie du film intitulée Act one. Ils l’avaient à l’hôpital, puis elle allait faire cette séquence d’action à la fin ». Elle a ensuite ajouté que : « je crois que dans le premier acte du film, elle a été blessée d’une manière ou d’une autre… ou il y a quelque chose à voir avec le bébé ».

Pour rappel, Aquaman 2 devrait introduire le fils de Mera et Arthur Curry, alias Aquaman. Le bébé est surnommé Aquababy dans les comics. Il est donc fortement possible que le témoignage de la consultante ait confirmé la présence d’Aquababy. L’enfant devrait donc jouer un rôle important, mais nous n’en savons pas encore plus.

Aquaman and the Lost Kingdom et plus particulièrement le rôle de l’actrice ont souvent été mentionnés au cours du procès de Johnny Depp contre Amber Heard. On a même récemment appris que Jason Momoa et le réalisateur James Wan sont venus à la rescousse d’Amber Heard pour lui faire conserver son rôle alors que la Warner voulait s’en débarrasser. Le futur d’Amber Heard et de Mera dans Aquaman 2 est tout de même encore incertain. Quoi qu’il en soit, Aquaman and the Lost Kingdom est attendu pour le 15 mars 2023 dans les salles obscures. Il devait initialement sortir fin 2022.

