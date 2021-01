ASUS ROG Phone 5 : une prise en main dévoile un écran RGB au dos du smartphone gaming

L’ASUS ROG Phone 5 se dévoile un peu plus chaque jour. Aujourd’hui, grâce à une prise en main rapide, nous découvrons que le smartphone gaming haut de gamme possèdera un écran RGB au dos qui semble être configurable.

Sur la face avant en revanche, on découvre un écran qui semble très similaire à celui de son prédécesseur, le ROG Phone 3. En effet, celui-ci conserve d’imposantes bordures en haut et en bas.

ASUS ROG Phone 5 pris en main – Crédit : DuanRui / Twitter

Hier, nous avions pu découvrir une première photo volée du smartphone gaming, qui dévoilait qu’ASUS comptait bien sauter le chiffre 4 et appeler son téléphone ROG Phone 5. Les fabricants chinois ont l’habitude de sauter le chiffre 4 à cause d’une superstition, nommée tétraphobie, qui est très commune en Asie. Certains bâtiments sont même dépourvus de 4e étage.

ASUS ROG Phone 5 : un écran RGB au dos du smartphone pour le côté gaming

Le principal changement au niveau du design par rapport à l’ASUS ROG Phone 3 semble être ce petit écran au milieu du dos du smartphone. Comme vous pouvez le voir sur le GIF ci-dessous, celui-ci peut afficher diverses informations qui ne sont pas très lisibles. Certains gamers sont friands de ce genre d’éléments, qui deviennent de plus en plus courants sur des composants comme les cartes graphiques ou encore les cartes mères des PC gaming.

On ne sait pas exactement si cet écran sera paramétrable et s’il s’allumera automatiquement lorsque l’utilisateur lancera un jeu. Cependant, on peut voir sur la vidéo que la personne appuie sur l’énorme bouton rouge en bas à droite du smartphone, ce qui semble faire réagir l’écran RGB. Ce qui est dommage, c’est qu’une fois en jeu, l’utilisateur ne pourra pas admirer l’écran à l’arrière de son smartphone.

On sait que l’ASUS ROG Phone 5 sera équipé du nouveau Snapdragon 888 de Qualcomm, la puce tout-en-un pour les smartphones haut de gamme. Le téléphone disposera de 3 capteurs photo à l’arrière, dont un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra grand-angle et un troisième capteur encore inconnu.

On retrouvera à l’avant un écran AMOLED FHD+ avec un taux de rafraichissement de 144 Hz. Celui-ci sera alimenté par une batterie massive de 6000 mAh comme son prédécesseur, mais celle-ci sera compatible avec la charge rapide 65 W.

Source : duanrui1205