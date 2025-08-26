Avec Copilot, retrouvez vos documents par simple description, sans retenir les noms

© Envato

Copilot vous aide à localiser vos fichiers récents en quelques mots

Grâce à la nouvelle fonction en cours de déploiement “la recherche de fichiers en langage naturel“, il devient possible de demander à son assistant intelligent Copilot de retrouver des photos, des documents ou encore des images en tapant une simple phrase, sans avoir à se souvenir du nom exact du fichier.

Dans une note publiée récemment, Microsoft explique que cette nouveauté repose sur ce qu’ils appellent la recherche sémantique. Plutôt que d’entrer un mot-clé précis, vous pouvez décrire ce que vous cherchez. Par exemple, écrire « retrouver mon CV », « fichier avec une recette de poulet » ou encore « photos de couchers de soleil sur un pont » permet à l’IA d’afficher les résultats correspondants.

Cette fonction est pensée comme une alternative plus pratique aux systèmes existants, notamment Recall, qui suscite encore des débats sur la confidentialité. Ici, Copilot ne fouille pas dans l’intégralité de votre ordinateur. Il s’appuie sur les fichiers récents et sur ceux stockés en local.

Comment accéder à cette fonctionnalité ?

Tout le monde ne peut pas encore essayer cette nouveauté. Pour l’instant, il faut disposer d’un PC Copilot+, qui sert de plateforme de test pour les projets IA de Microsoft, et être inscrit au programme Windows Insider. En effet, la fonction n’est disponible que dans les dernières versions préliminaires de Windows 11.

Comment ça marche ?

Si vous êtes éligible, il suffit d’ouvrir l’application Copilot dans Windows, puis de formuler votre recherche en langage naturel. L’assistant vous propose ensuite des liens vers les fichiers retrouvés, que vous pouvez ouvrir immédiatement.

Les formats pris en charge sont variés : images (.png, .jpeg, .svg), documents Word (.docx), fichiers PDF, feuilles Excel (.xlsx, .csv) et fichiers texte (.txt, .json). Si vous joignez un fichier directement à Copilot, l’IA peut aussi l’analyser pour en résumer le contenu, identifier des éléments sur une photo ou répondre à vos questions.

Microsoft précise que Copilot ne partage pas vos documents et que vous pouvez ajuster ses permissions depuis les paramètres d’autorisation pour contrôler ce à quoi l’assistant peut accéder.

La nouvelle application Windows Copilot propose aussi une fonction baptisée Copilot Vision. Lorsque vous ouvrez une application récente et demandez de l’aide, une session s’active automatiquement pour vous expliquer ce que vous voyez à l’écran et vous guider dans son utilisation.

Si vous ne voyez pas encore la recherche de fichiers, pas d’inquiétude. La mise à jour est en cours de diffusion progressive. Pour savoir si elle est arrivée sur votre PC, vous pouvez vérifier la version de Copilot via l’onglet « À propos ». La recherche sémantique est disponible à partir de la version 1.25082.132.0.

Source : ZDNET