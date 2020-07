Avengers Inifinity War : Thanos n’avait pas besoin du snap pour utiliser les pierres

Une fois réunies sur le gant d’Infinité, les pierres peuvent être activées par leur porteur sans avoir à claquer doigts. Elles peuvent en effet être contrôlées par la pensée seulement. Alors pourquoi le Titan fou a-t-il fait un fameux snap pour accomplir son plan machiavélique dans Infinity War ?

La réponse se trouve dans un comics publié en 1991. Dans Infinity Gauntlet #1, l’auteur Jim Starlin, créateur de Thanos, a voulu créer un geste physique plus visuel pour bien représenter l’acte cruel du super-vilain. Le claquement de doigts lui est alors apparu comme « le geste le plus dédaigneux » que Thanos puisse accomplir. C’est ainsi qu’est né le célèbre « snap », qui a coûté la vie à la moitié de l’univers.

Les scénaristes d’Inifinity War cherchaient un geste pour symboliser la Décimation

Presque trente ans plus tard, les frères Russo, réalisateurs d’Avengers : Infinity War, et le co-scénariste Christopher McFeely sont eux aussi à la recherche d’une idée qui pourrait rendre le geste permettant d’activer les pierres plus mémorable. McFeely explique dans les commentaires du film qu’ils avaient initialement penser au simple fait de fermer le poing. Finalement, les auteurs de la célèbre saga du MCU sont allés puiser leur inspiration dans le comics de Jim Starlin. Dans ce numéro, Thanos utilise le snap pour décimer également la moitié de l’univers, mais cette intrigue n’a pas directement servi de base à la saga Infinity.

Le geste a été ensuite repris dans Avengers : Endgame. Il est d’ailleurs au coeur de deux scènes fortes du film, celles des claquements de doigts de Hulk et d’Iron Man. Si le snap de Thanos était déjà connu des fans des comics Marvel, il est aujourd’hui devenu une vraie référence pour tous les amateurs du MCU qui ont découvert le Titan fou pour la première fois au cinéma.

