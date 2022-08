Batgirl : le boss de la Warner est un « imbécile » pour l’un des acteurs

Une annulation inattendue – Crédit : Warner Bros.

C’est la mauvaise nouvelle du mois d’août pour les fans du DCEU. Warner, fraîchement fusionné avec Discovery, annonce un plan repensé du côté de ses productions. DC Comics n’échappe pas au remaniement avec l’annulation de Batgirl malgré un tournage terminé. Il se murmure même que Supergirl va connaître le même sort même si rien n’a été dit de ce côté. Aujourd’hui, IndieWire rapporte qu’un acteur de Batgirl, passablement remonté, estime que le boss de la Warner est un « imbécile ».

Un acteur passablement remonté contre la Warner

Un acteur anonyme s’est confié à Eric Kohn sur IndieWire dans son podcast. L’occasion de s’en prendre à David Zaslav, dirigeant de la Warner Bros. Discovery au sujet de l’annulation de Batgirl. Anonyme, ce dernier parle d’un « imbécile » en ajoutant que sa « lâcheté est à couper le souffle ». L’insider estime que la situation représente un « cauchemar complet ». Mais aussi qu’il se sent mal pour les réalisateurs, Adil El Arbi et Bilall Fallah, et la star Leslie Grace.

Voici la déclaration de cet acteur anonyme de Batgirl :

Je suis très offensé par la situation et je me sens mal pour les réalisateurs et Leslie Grace. C’était merveilleux de travailler avec eux et avec tous les techniciens. C’était un défi énorme et gratifiant de faire [Batgirl] durant le Covid, dans le froid à Glasgow. Rien de ça ne compte pour un imbécile comme David Zaslav. Sa lâcheté est à couper le souffle. Je suis heureux d’avoir pu participer au projet et souhaite le meilleur aux personnes impliquées. Sauf aux costards de Warner. Mais ils seront tous remplacés tôt ou tard.

Cet acteur semble l’avoir en travers de la gorge et on le comprend totalement ! Malgré un film quasiment terminé, la Warner ne semble pas vouloir entendre parler. Même une sortie en streaming ne semble pas envisagée pour la major.

Source : The Direct