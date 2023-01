Bill Gates a craqué pour ce smartphone pliable Samsung, voici pourquoi

© Samsung

Samsung est le champion du marché de la téléphonie grâce à ses nombreuses innovations. La dernière en date ? Un écran dépliant et extensible présenté lors du CES 2023. Le géant coréen cartonne également grâce à ses modèles pliables parmi lesquels figure l’excellent Samsung Galaxy Z Fold 4.

Figurez-vous que ce téléphone est même plébiscité par un grand nom de la tech puisque c’est celui de Bill Gates, fondateur de Microsoft.

Bill Gates jette son dévolu sur le Galaxy Z Fold 4

On aurait pu imaginer Bill Gates avec un iPhone 14 Pro Max dans la poche et pourtant. Le fondateur de Microsoft préfère Samsung, grand concurrent d’Apple, et plus précisément un smartphone pliable. Ce téléphone, c’est le Samsung Galaxy Z Fold 4 ! Le milliardaire semble préférer Android à iOS.

Mais n’imaginez pas que Bill Gates a payé lui-même ce Samsung Galaxy Z Fold 4. Selon Wccftech, Lee Jay-yong, président de Samsung, lui a offert. Sur son subreddit, le fondateur de Microsoft précise : « Bien évidemment, j’utilise Outlook et plusieurs logiciels Microsoft dessus. La taille de l’écran permet de me passer de tablette et d’avoir seulement ce smartphone et un ordinateur portable sous Windows ».

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 n’est pas un nouveau format pour Bill Gates. L’an dernier, le milliardaire utilisait son prédécesseur qui répond (logiquement) au nom de Samsung Galaxy Z Fold 3.

Un smartphone pliable aux belles caractéristiques

Si le Samsung Galaxy Z Fold 4 plaît autant, c’est que le smartphone 5G dispose de caractéristiques bluffantes. Fermé, le téléphone possède un écran de 6,2 pouces. Une fois ouvert, cette dalle fait 7,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement élevée.

Ce modèle profite également de la fonction Multitâche, d’un performant module caméra ou encore d’une belle autonomie. Autant d’atouts qui expliquent son succès. Notamment chez Bill Gates qui a totalement craqué pour le Samsung Galaxy Z Fold 4 !