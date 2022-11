Black Friday : un PC gamer Dell G15 avec Core i5 et RTX 3050 pour le prix d’une machine bureautique !

Les PC portables destinés aux joueurs qui ne sont pas prêts à vider leur compte en banque pour satisfaire leur passion sont la plupart du temps équipés d’une puce Nvidia GeForce GTX 1650, voire parfois GTX 1650 Ti.

Ce Dell G15 (modèle 5511) intègre pour sa part la puce Nvidia GeForce RTX 3050, qui assure des performances supérieures d’un niveau. Cela permet d’envisager l’utilisation de nombreux jeux en Full HD (1920 x 1080 pixels), avec un niveau graphique élevé.

Il devrait même être possible d’exploiter la haute fréquence de rafraichissement de l’écran (120 Hz), tout en conservant une qualité graphique très satisfaisante (niveau Moyen ou Elevé selon les jeux). D’autre part, l’écran de 15,6 pouces a l’avantage d’intégrer un revêtement anti reflet.

Dell G15 5511 > 599 € chez Amazon

Livré avec Windows 11, le PC portable est équipé de 8 Go de mémoire et d’un SSD de 256 Go. Cette capacité, relativement limitée, peut facilement être compensée – après l’achat – par l’ajout d’un disque dur ou d’un SSD externe.

Le processeur Core i5-11400H est un modèle 6 cœurs / 12 threads qui supporte une fréquence maximale de 4,5 GHz. Enfin, le Dell G15 5511 dispose de quatre ports USB, dont un de type C, d’une sortie vidéo HDMI 2.1 et d’une prise Gigabit Ethernet. Cette dernière procure une connexion plus stable que le mode Wi-Fi 6 (le PC portable est également compatible Bluetooth 5.2).

Le reste de l’équipement comprend une Webcam 720p, deux haut-parleurs, une batterie de 56 Wh et un chargeur secteur de 180 W. Signalons enfin que le clavier doté de touches rétro éclairées comprend un pavé numérique.