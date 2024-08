Incroyable : Bloodborne tourne à 200 fps sur PC grâce à cet émulateur PS4 !

Et si Bloodborne était bientôt jouable sur PC grâce à un simple émulateur PS4 ? Grâce à ShadPS4, le Souls-like de FromSoftware peut tourner à plus de 200 fps sur PC, comme le montrent plusieurs vidéos.

© Sony

Alors que certains jeux ont eu le droit à de multiples portages et remasters comme Skyrim et GTA 5, ce n’est pas le cas de Bloodborne, au grand dam de très nombreux joueurs. Le Souls-like paru sur PS4 en mars 2015 reste jouable uniquement sur ce support, plus de neuf ans après son lancement.

« Officiellement », en tout cas, puisque des moddeurs tentent de rendre Bloodborne jouable sur PC depuis très longtemps. Ils viennent de réaliser une nouvelle prouesse : l’œuvre culte de FromSoftware tourne maintenant à 200 fps sur PC.

Bloodborne tourne à 200 fps sur PC grâce à émulateur ShadPS4

Et si Bloodborne était bientôt jouable dans d’excellentes conditions sur PC, non pas grâce à Sony, mais grâce au talent de la communauté ? C’est bien possible. L’émulateur ShadPS4, capable de faire tourner de nombreux jeux PS4 sur PC, ne cesse de se perfectionner.

Les moddeurs, qui sont déjà parvenus à faire tourner Bloodborne à 30 fps stable, arrivent désormais à proposer une expérience à plus de 200 images par secondes grâce à la nouvelle version 0.2.1 de ShadPS4. Une vidéo montre que Bloodborne tourne à ce framerate sur PC lorsque le joueur se trouve dans le rêve du chasseur.

À lire > Bloodborne : FromSoftware veut aussi une version PC, les joueurs enfin entendus ?

Cependant, de nombreuses textures sont buguées, ce qui est tout à fait logique. Le framerate oscille entre 120 et 220 fps, mais la prouesse force déjà le respect. Une autre vidéo montre un combat contre le monstre clérical de Yharnam se dérouler presque sans aucun impair technique (hormis les textures manquantes).

Il n’en fallait pas plus pour que la communauté se mette à rêver d’une version PC de Bloodborne jouable grâce à ShadPS4. On peut comprendre leur enthousiasme au vu de ce que parvient déjà à faire l’émulateur en si peu de temps.

Il faudra encore beaucoup de travail pour que la riche et dense aventure conçue par FromSoftware soit jouable sur PC sans bug, ou en tout cas, avec le moins d’accrocs techniques possibles. Peut-être que Sony aura publié un remaster de Bloodborne sur PC et PS5 d’ici là.