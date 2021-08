Bluetti : les nouvelles centrales électriques 6000W AC300 et AC200 MAX

En matière de centrales électriques modulaires, Bluetti est toujours à la pointe. Au cours de la dernière année, l’entreprise a organisé un financement participatif donc le succès a été complet. Une fois le projet accompli, les modèles AC300 et AC200 MAX ont été dévoilés au public. On vous en dit plus ici. Ces centrales sont […]

En matière de centrales électriques modulaires, Bluetti est toujours à la pointe. Au cours de la dernière année, l’entreprise a organisé un financement participatif donc le succès a été complet. Une fois le projet accompli, les modèles AC300 et AC200 MAX ont été dévoilés au public. On vous en dit plus ici.

Crédit : Bluetti

Ces centrales sont modulaires, ce qui signifie pour les utilisateurs une liberté assez grande concernant la composition interne. Il sera en effet possible d’ajouter et de retirer des unités de batterie (B230 et B300) en fonction des besoins. Cette offre correspond aussi à deux autres demandes. Elle permet de remplacer une batterie en cas de problème à n’importe quel moment et sans aide. Principe que la commission européenne voulait imposer aux fabricants de smartphones il y a peu. Aussi, elle offre la possibilité de transporter la centrale électrique pièce par pièce et de la reconstituer à un endroit donné. Tous les éléments principaux sont amovibles, et donc remplaçables.

Plus de détails

La centrale AC300 propose 6 prises secteurs, 5 prises USB (2 USB-A 5V, 2 USB-A 18W et 1 USB-C 100W) ainsi que 2 socles de charge sans fil. On peut même y trouver un port NEMA TT-30 alimentant les camping-cars. En plus de se charger de manière classique, la AC300 est capable de recevoir de l’énergie de panneaux solaires, de turbines, ou encore de borne de recharges. Avec assez de panneaux solaires, il est possible de générer assez d’électricité pour toute une maison via l’AC300. Selon les mots de Bluetti, l’AC300 peut pousser “jusqu’à 6 000 W de puissance continue, une capacité totale de 24,6 kWh et 10,4 kW de capacité d’entrée solaire”.

L’AC200 MAX est évidement une amélioration de l’AC200. Le nouveau modèle prend désormais en charge deux batteries supplémentaires (B230 et B300) et peut atteindre un maximum de 8192 Wh. L’entrée solaire s’élève ici à 900W.

Les deux centrales sont contrôlables en utilisant l’application Bluetti sur son smartphone par le bluetooth. L’AC300 sera disponible pour 2899$ et l’AC200 pour 1699$.

Source : 9to5mac.com