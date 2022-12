Box internet : la Boîte Sosh Fibre tombe à moins de 15 euros avec ce bon plan

Valable jusqu’au 19 décembre à 08 heures, cette offre permet de profiter d’une box fibre très haut débit sur le réseau Orange à seulement 14,99 €/mois pendant un an.

La Boîte Sosh Fibre à prix mini pendant quelques jours – Andrea Piacquadio/Pexels

La Boîte Sosh Fibre est en promotion jusqu’au 19 décembre. Au lieu de 29,99 €/mois, son prix chute à 14,99 €/mois pendant un an, ce qui correspond à 180 euros d’économie au cours de cette période promotionnelle.

Cette offre profite de la Livebox 5 d’Orange avec le Wi-Fi intelligent. Avec la fibre, elle fournit un débit jusqu’à 300 Mbit/s en téléchargement, mais aussi en envoi. Comme il s’agit d’une box double play, la Boîte Sosh comprend des appels illimités vers les fixes en France, des DOM et de plus de 100 autres pays. De base, elle n’inclut pas la télévision. Cela dit, il est possible d’avoir le décodeur Ultra HD 4K en option pour 5 euros supplémentaires par mois.

Notez que la Boîte Sosh Fibre est sans engagement, ce qui signifie que vous pouvez résilier à tout moment, sans frais supplémentaires ni justificatifs. Sosh s’engage aussi à rembourser jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur.

Si vous n’êtes pas éligible à la fibre optique, cette offre existe aussi en ADSL à 14,99 €/mois pendant un an puis 19,99 €/mois.

En résumé, voici ce qu’il faut retenir de cette offre Sosh :