Bug à la Banque Postale, la série noire continue pour La Poste

La Poste vit décidément une année chaotique. Après Laposte.net et La Poste Mobile, c’est au tour de La Banque Postale de faire des siennes, les clients ne pouvant plus faire de virements depuis les services en ligne.

La Banque Postale tire la langue – Crédit : La Poste

Les ennuis continuent pour La Poste et ses usagers. Souvenez-vous, les utilisateurs de Laposte.net n’ont pas pu accéder à leur boîte mail pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains. Dans la foulée, La Poste Mobile a été touchée par un puissant rançongiciel, libérant dans la nature les données personnelles de milliers de personnes. Et ce vendredi, ce sont les clients de La Banque Postale qui sont victimes d’un bug problématique.

Depuis jeudi, nombre d’internautes se déchaînent sur les réseaux sociaux, signalant l’impossibilité d’effectuer des virements depuis les services en ligne. « La Banque Postale qui a une panne sur tous les virements depuis 24 heures quand j’en ai le plus besoin… Je suis bien contente de quitter cette banque nulle de A à Z et clôturer mes comptes », fustige une cliente sur Twitter.

La Banque Postale victime d’une panne matérielle

Une panne avérée comme le confirme La Banque Postale sur son site : « Suite à un incident technique, les virements et les opérations de gestion sur carte sont indisponibles pour le moment. Nous mettons tout en œuvre pour rétablir le service au plus vite. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée ». Face à la grogne qui se durcit, l’entreprise martèle dans les médias que seules les opérations de virement sont indisponibles sur l’application et le site. Carte bancaire, gestion du compte, retraits, prélèvements… Les autres services et opérations ne sont pas impactés.

À lire > Laposte.net : l’accès à vos mails limité, des attaques sévères constatées

En réaction, une solution de secours a été mise en place. Celle-ci consiste à joindre le 3639 ou à se rendre dans un bureau de poste pour réaliser un virement. À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’incident est toujours en cours à en croire le CM de La Banque Postale qui martèle le même message sur Twitter pour répondre aux internautes irrités :