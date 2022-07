Cadillac dévoile le Celestiq, un véhicule électrique futuriste fabriqué à la main à 300 000 dollars

La nouvelle Cadillac Celestiq rejoint le récent SUV Cadillac Lyriq pour inaugurer un avenir tout électrique pour la marque légendaire, et surtout, elle sert d’avant-première à un modèle de série qui devrait être commercialisé dans les prochaines années.

Cadillac Celestiq – Crédit : GM

Cadillac a révélé son projet le plus ambitieux des temps modernes, la berline concept Celestiq. Ce concept devrait servir d’ici quelques années de modèle phare électrique de la marque. Cadillac a placé de grands espoirs dans la Celestiq, qui a été conçue pour être à la hauteur du slogan de la marque, Standard of the World (le standard du monde), datant du siècle dernier.

Le modèle d’exposition de la très attendue Celestiq représente le véhicule le plus avancé de la marque de luxe vieille de 120 ans, a déclaré la société. Cette voiture unique donne un aperçu de ce que pourrait être la Celestiq lorsqu’elle sera commercialisée en 2025.

Cadillac Celestiq – Crédit : GM

Que sait-on de la Cadillac Celestic ?

La Celestiq est une berline à quatre portes « parce que la configuration offre la meilleure expérience de luxe », selon Roma, ingénieur en chef dernière le projet. Elle est basée sur l’architecture Ultium EV de GM, utilisant une technologie de transmission similaire à celle du GMC Hummer EV et du prochain Chevrolet Silverado EV. Elle offre de belles courbes, quatre feux arrière angulaires à LED et un intérieur ultra moderne.

En effet, l’habitacle de la Celestiq est équipé de cinq écrans LED interactifs haute définition, dont un écran avec une diagonale de 55 pouces qui s’enroule autour du tableau de bord, et de stores numériques électroniques conçus pour permettre aux passagers arrière de regarder des contenus vidéo en privé. De plus, un toit en verre intelligent utilise la technologie des dispositifs à particules suspendues pour diviser le toit en quatre quadrants afin que les passagers puissent régler leur propre éclairage en contrôlant la transparence du verre.

Cadillac Celestiq – Crédit : GM

Il est intéressant de noter que GM qualifie la Celestiq de « show car », ce qui implique qu’il s’agit d’un travail sur mesure destiné à être exposé au public et non à la vente. Bien que cela ne signifie pas qu’il y aura des différences majeures lorsque la version de production sera révélée, il est tout de même intéressant que GM juge bon de faire cette distinction.

Les premiers rapports indiquent que le véhicule électrique pourrait être commercialisé dès 2025 aux alentours de 300 000 dollars, un prix impressionnant pour un constructeur automobile de luxe grand public. En tout cas, c’est bien plus que les Tesla Model S Plaid, les Porsche Taycan et les Lucid Air.